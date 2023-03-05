Araba almak isteyenler bu listeye bakmadan geçmesin! Renault Clio 2023 fiyat listesi göz doldurdu!







Clio 2023 Fiyatları Açıklandı

Renault Clio, kullanımı kolay ve uygun fiyat etiketiyle gelen bir şehir otomobiline ihtiyaç duyan kullanıcılar arasında en çok tercih edilen B sınıfı hatchback'lerden biri. Otomobil üreticisi Mart 2023 fiyatlarını açıkladı ve Clio'nun başlangıç fiyatında bir düşüş yaşandı. Giriş seviyesi versiyon olan 1.0 65 hp benzinli Joy manuel, Şubat ayındaki 526.600 TL olan bir önceki başlangıç fiyatı, şimdi 459.900 TL'den başlıyor.





Farklı ihtiyaçlar için Seçenekler

Türkiye'nin en popüler araç markalarından biri olan Renault, Mart 2023 için son fiyat listesini açıkladı. Fransız otomobil üreticisi, farklı kullanıcı gereksinimlerini karşılamak için geniş bir model yelpazesi sunuyor. Markanın model yelpazesi küçük şehir otomobillerinden büyük SUV'lara kadar uzanıyor ve aynı zamanda çevre dostu elektrikli araç üretimiyle de biliniyor.Renault, Clio'nun 1.0 90 hp benzinli Joy otomatik, 1.0 90 hp benzinli Touch manuel, 1.0 90 hp benzinli Touch otomatik ve 1.0 hp benzinli Icon otomatik gibi farklı versiyonlarını 525.000 TL ile 669.900 TL arasında değişen fiyatlarla sunuyor. Renault, hem kullanım kolaylığı hem de sunduğu farklı seçeneklerle müşterilerine birden fazla seçenek sunuyor.Renault, dünya çapında birçok ülkede faaliyet gösteren lider bir otomobil üreticisi. Şirket, otomobil üretiminde süreklilik ve çevre dostu yaklaşımıyla tanınıyor. Çevre dostu elektrikli araçlar da dahil olmak üzere farklı ihtiyaçlara yönelik geniş bir seçenek yelpazesi sunması nedeniyle birçok kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Renault, son fiyat listesi ile farklı özellik ve seçeneklere sahip bir şehir otomobili arayanlar için uygun fiyatlı seçenekler sunmaya devam ediyor.