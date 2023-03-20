Araba almak isteyenler bu modeli kaçırmasın! Şimdi al, seneye öde: Fiat'tan yılın kampanyası!

Araç sahibi olmak isteyen insanlar büyük zamlar dolayısıyla araç hayallerini rafa kaldırmak zorunda kaldı. Ancak Fiat markası bu duruma bir el attı ve büyük bir kampanyaya imza attı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
FİAT ARAÇ KAMPANYASISıfır araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için Fiat markası büyük bir kampanyaya imza attı. Fiat tarafından yapılan kampanyaya göre sıfır araç alacak vatandaşlar 1 sene sonra ödeme yapmaya başlayacak.
Kampanya 3 Nisan tarihinde sona erecek. Fiat tarafından yapılan kampanya kredi ve müşteriye göre değişkenlik gösterecek. 24 aydan daha uzun olan krediler için kampanya uygulanmayacak. Kredi kampanyası 0 km ve 2023 sıfır araç Egea modelleri için geçerli olacak. Fiat ödeme kampanyası 2 Mart tarihinde başlayarak 3 Nisan tarihinde sona erecek.