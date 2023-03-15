Araba almak isteyenler buna bayılacak! Dacia'nın en uygun fiyatlı otomobili geliyor: Donanımı göz doldurdu!

DACİA'NIN YENİ OTOMOBİLİNİ DACİA'NIN CEO'SU YORUMLADI…













SEGMENTİNİN EN İYİ FİYATLISI

Dacia'nın CEO'su markasının yeni modeliyle ilgi öyle açıklamalarda bulundu ki….Dacia’nın Duster’ Türkiye’de en çok sevilen araçlar arasında bulunuyor. Üstelik markanın en çok satanları arasında da lider konumunda… Romanya merkezli marka Avrupa’da oldukça tanınıyor. Hem Duster hem Sandero hem de Jogger ile birçok segmentte tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verecek cinsten…Dacia, maliyet odaklı otomobiller arasında ise ilk sırada yer alıyor.Dacia’nın Bigster modeli de önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkmayı planlıyor. kompakt C – SUV segmentinde iddialı bir rakip olması da konuşuluyor. Üstelik aracın en büyük avantajı ise fiyatı olabilir. Renault – Nissan ve Mitsubishi modellerinin üretildiği CMF C/D mimarisinde üretilecek Bigster, segmentinin en uygun fiyatlısı olacak. Dacia’nın satış ve pazarlamadan sorumlu yetkilisi Xavier Martinet, aracı tanıttı.Sandero ve Duster modelinin kendi segmentlerinin en uygun fiyatlı otomobilleri arasında olduğunu belirterek, onlarında en iyi araçlar arasında olduğunu belirtti. Dacia CEO’su Denis Le Vot, Dacia’nın nasıl bir formül olduğunu anlatırken şu ifadeleri kullanıyor: “Reçetemiz oldukça açık. Temelde otomobili üretiyoruz. Gereksiz içeriklere sahip otomobiller üretmiyoruz. Ekran koymamıza gerek mu yok mu? Ekran koymuyoruz ya da elektronik koymamıza gerek yok mu? Elektronik komponentleri otomobile eklemiyoruz!”