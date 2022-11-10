GÜNDEM
10 Kasım 2022 - 11:45

Araba almak isteyenler dikkat! ÖTV'de son dakika detayları: İkinci el ve sıfır otomobillerde ÖTV indirimi beklentisi

AK Parti, sıfır otomobillerde ÖTV indirim hakkında yeni yeni bir torba teklifi için hazırlıklara başladı. Araba almak isteyenler yeni yasa tasarısının detaylarını beklerken herkesin ilgisini çekecek olan detaylar merak edildi. İşte detaylar..

GÜNDEM
10 Kasım 2022 - 11:45
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Araba almak isteyenler dikkat! ÖTV'de son dakika detayları: İkinci el ve sıfır otomobillerde ÖTV indirimi beklentisi


ÖTV ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Araba almak isteyen milyonlarca vatandaş yeni yasa tasarısı hakkında bilgilendirildi. Araba fiyatları konusunda uzmanlar sırayla yorum yaptı. Piyasa uzmanları, aracınızın fiyatının gelecekteki durumu hakkında insanları uyarırken fiyatların yükselebileceğini söyleyen uzmanlar tarih verdi. Diğer yandan ÖTV'de düşüş beklentisi otomobil pazarını durma noktasına getirdi. İşte otomobil fiyatları ile ilgili tüm son dakika detayları..

2023 bütçesine ilişkin Genel Kurul görüşmelerinin ardından, uzun vadeli emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin de içeren torba yasanın yeni yıldan bir hafta önce meclisten geçmesi bekleniyor. AK Parti, eğitim kredisi alanların mevcut borçlarını mezuniyetlerinden 2 yıl sonrasında ödemeye başlaması ve aynı zamanda 2 bin TL ve altındaki icra takibinde olan borçların takibinden vazgeçilmesi gibi kuralları içeren bir “ekonomi” torba yasasının hazırlıklarını neredeyse tamamladı.

AK PARTİ'DEN ÖTV İNDİRİMİ ÇALIŞMASI

İkinci el ve sıfır otomobillerde ÖTV indirimi beklentisi



Alınan bilgilere göre iktidar şimdi bazı ürünler için ÖTV'nin düşürülmesini veya ÖTV'nin sıfırlanmasını içeren yeni bir torba önerisi hazırlıyor. Sunulan yeni araçlar için dolaylı ÖTV indirimi planlandığı ortaya çıktı. Bir araştırmaya göre, yeni otomobil değerleme standartları yeniden düzenlenmeli ve vergiler düşürülmesinin planlandığı belirtildi.

Uzun süredir tartışılan Emeklilik Yaşı Yönetmeliği'ni (EYT) içeren torba yasa 2023 Genel Kurul Bütçesi'nin ele alınmasının ardından, Yeni Yıla kadar geçen haftalarda Meclis'ten geçecek.

Bu arada, yılbaşından bu yana %122,9 olarak belirlenen yeniden değerleme oranının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yetkisi" altında %50 oranında düşürüleceği tahmin ediliyor. Vergi Usul Kanunu uyarınca, Cumhurbaşkanı yeniden değerleme oranını %50 oranında artırma veya azaltma yetkisine sahip olduğu biliniyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Gaziantep'te görülmemiş olay! Hazırladığı el yapımı patlayıcıyı bina yöneticisinin odasına attı
Gaziantep'te görülmemiş olay! Hazırladığı el yapımı patlayıcıyı bina yöneticisinin odasına attı
TUİK'in eylül ayına ilişkin işsizlik oranları kamuoyuna duyuruldu!
TUİK'in eylül ayına ilişkin işsizlik oranları kamuoyuna duyuruldu!
TOGG'dan duyulmamış bir ilk! Vatandaşlara canlı görme fırsatı
TOGG'dan duyulmamış bir ilk! Vatandaşlara canlı görme fırsatı
10 Kasım bankalar, PTT, noter, tapu açık mı? 10 Kasım’da EFT, havale, FAST yapılır mı?
10 Kasım bankalar, PTT, noter, tapu açık mı? 10 Kasım’da EFT, havale, FAST yapılır mı?
Bakan Kurum açıkladı! 3 bin 297 genç için yeni iş kapısı açılıyor
Bakan Kurum açıkladı! 3 bin 297 genç için yeni iş kapısı açılıyor
Resmi Gazete’de yayımlandı! Macaristan vatandaşları Türkiye’ye kimlik ile giriş yapabilecek
Resmi Gazete’de yayımlandı! Macaristan vatandaşları Türkiye’ye kimlik ile giriş yapabilecek
Son Haberler
Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan kiralık olarak gönderilecek
Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan kiralık olarak gönderilecek
Asgari ücretteki son tahmin herkesi şok edecek! 9-10 bin TL beklentisi suya düşüyor
Asgari ücretteki son tahmin herkesi şok edecek! 9-10 bin TL beklentisi...
Gaziantep'te görülmemiş olay! Hazırladığı el yapımı patlayıcıyı bina yöneticisinin odasına attı
Gaziantep'te görülmemiş olay! Hazırladığı el yapımı patlayıcıyı...
TUİK'in eylül ayına ilişkin işsizlik oranları kamuoyuna duyuruldu!
TUİK'in eylül ayına ilişkin işsizlik oranları kamuoyuna duyuruldu!...
TOGG'dan duyulmamış bir ilk! Vatandaşlara canlı görme fırsatı
TOGG'dan duyulmamış bir ilk! Vatandaşlara canlı görme fırsatı
TEB tek sözünüze 7000 TL veriyor! Promosyon miktarı güncellendi
TEB tek sözünüze 7000 TL veriyor! Promosyon miktarı güncellendi
SGK'da 1 günlük sigorta girişi olana 1.967 TL ödeniyor: Başvuru yok
SGK'da 1 günlük sigorta girişi olana 1.967 TL ödeniyor: Başvuru yok
Instagram notu nedir, ne işe yarar? Yeni güncelleme sosyal medyanın gündeminde!
Instagram notu nedir, ne işe yarar? Yeni güncelleme sosyal medyanın...
10 Kasım bankalar, PTT, noter, tapu açık mı? 10 Kasım’da EFT, havale, FAST yapılır mı?
10 Kasım bankalar, PTT, noter, tapu açık mı? 10 Kasım’da EFT, havale,...
Bakan Kurum açıkladı! 3 bin 297 genç için yeni iş kapısı açılıyor
Bakan Kurum açıkladı! 3 bin 297 genç için yeni iş kapısı açılıyor...
Galatasaray'da Yunus Akgün devre arasında Adana Demirspor'a dönebilir
Galatasaray'da Yunus Akgün devre arasında Adana Demirspor'a dönebilir
Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright Dünya Kupası'na gidiyor!
Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright Dünya Kupası'na gidiyor!
Beşiktaş'ta Şenol Güneş Fenerbahçeli yıldızın transfer edilmesini istedi
Beşiktaş'ta Şenol Güneş Fenerbahçeli yıldızın transfer edilmesini...
Yunanistan'da yapılan grev ülke gündemine oturdu! Artan fiyat ve hayat pahalılığı grevin nedenleri arasında
Yunanistan'da yapılan grev ülke gündemine oturdu! Artan fiyat ve hayat...
Kral Charles zor anlar yaşadı! Bir adam Kral Charles'ı protesto ederek yumurta fırlattı
Kral Charles zor anlar yaşadı! Bir adam Kral Charles'ı protesto ederek...