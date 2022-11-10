Araba almak isteyenler dikkat! ÖTV'de son dakika detayları: İkinci el ve sıfır otomobillerde ÖTV indirimi beklentisi

ÖTV ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Araba almak isteyen milyonlarca vatandaş yeni yasa tasarısı hakkında bilgilendirildi. Araba fiyatları konusunda uzmanlar sırayla yorum yaptı. Piyasa uzmanları, aracınızın fiyatının gelecekteki durumu hakkında insanları uyarırken fiyatların yükselebileceğini söyleyen uzmanlar tarih verdi. Diğer yandan ÖTV'de düşüş beklentisi otomobil pazarını durma noktasına getirdi. İşte otomobil fiyatları ile ilgili tüm son dakika detayları.. 2023 bütçesine ilişkin Genel Kurul görüşmelerinin ardından, uzun vadeli emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin de içeren torba yasanın yeni yıldan bir hafta önce meclisten geçmesi bekleniyor. AK Parti, eğitim kredisi alanların mevcut borçlarını mezuniyetlerinden 2 yıl sonrasında ödemeye başlaması ve aynı zamanda 2 bin TL ve altındaki icra takibinde olan borçların takibinden vazgeçilmesi gibi kuralları içeren bir “ekonomi” torba yasasının hazırlıklarını neredeyse tamamladı.
AK PARTİ'DEN ÖTV İNDİRİMİ ÇALIŞMASI
Alınan bilgilere göre iktidar şimdi bazı ürünler için ÖTV'nin düşürülmesini veya ÖTV'nin sıfırlanmasını içeren yeni bir torba önerisi hazırlıyor. Sunulan yeni araçlar için dolaylı ÖTV indirimi planlandığı ortaya çıktı. Bir araştırmaya göre, yeni otomobil değerleme standartları yeniden düzenlenmeli ve vergiler düşürülmesinin planlandığı belirtildi. Uzun süredir tartışılan Emeklilik Yaşı Yönetmeliği'ni (EYT) içeren torba yasa 2023 Genel Kurul Bütçesi'nin ele alınmasının ardından, Yeni Yıla kadar geçen haftalarda Meclis'ten geçecek. Bu arada, yılbaşından bu yana %122,9 olarak belirlenen yeniden değerleme oranının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yetkisi" altında %50 oranında düşürüleceği tahmin ediliyor. Vergi Usul Kanunu uyarınca, Cumhurbaşkanı yeniden değerleme oranını %50 oranında artırma veya azaltma yetkisine sahip olduğu biliniyor.