Finans
12 Şubat 2023 - 22:30

Araba almak isteyenler müjde! Fiat o modeline 10.000 TL indirim yaptı: 15 gününüz kaldı!

Fiat Egea Cross Wagon, üst üste gelen Ocak ve Şubat aylarındaki zamların ardından, 10 bin TL'lik bir Şubat 2023 indirimine sahip. Bu, aile boyu otomobil olarak tanıtılan Fiat Egea Cross Wagon'u indirimli otomobiller arasına soktu. Şubat 2023 fiyat listesi, otomobil sahibi olmak isteyenler için çok cazip. Sakın kaçırmayın ve 10 Şubat 2023 fiyatlarını yakından inceleyin.

Finans
12 Şubat 2023 - 22:30
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Araba almak isteyenler müjde! Fiat o modeline 10.000 TL indirim yaptı: 15 gününüz kaldı!
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Fiat Egea Cross Wagon, üst üste gelen Ocak ve Şubat aylarındaki zamların ardından, 10 bin TL'lik bir Şubat 2023 kampanyasına sahip. Bu, aile boyu otomobil olarak tanıtılan Fiat Egea Cross Wagon'u kampanyalı otomobiller arasına soktu. Şubat 2023 fiyat listesi, otomobil sahibi olmak isteyenler için çok cazip. Sakın kaçırmayın ve 10 Şubat 2023 fiyatlarını yakından inceleyin.

FIAT EGEA CROSS WAGON’A NET OLARAK 10 BİN TL’LIK ŞUBAT 2023 İNDİRİMİ GELDİ! ŞUBAT 2023 FİYAT LİSTESİNDE SÜRPRİZ

Fiat, Egea Serisi'nin aile boy versiyonu olarak lanse edilen Egea Cross Wagon'u Şubat 2023'de piyasaya sürmüştü. Bu aracın fiyatlarının açıklanmasının ardından, görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler çünkü, bu araca o kadar düşük bir fiyat etiketi yapıştırılmıştı ki! Egea Cross Wagon, Fiat'ın en çok satan modelleri arasında yer almaktadır ve o kadar uygun bir fiyata sunulmaktadır ki, şu anda çok sayıda kişi tarafından tercih ediliyor.



konut

Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP 453.900

Fiat Egea Cross Street 1.3 M.Jet 95 HP 618.900

Fiat Egea Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT 694.900

Fiat Egea Cross Street 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 767.900

Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP 508.900

Fiat Egea Cross Urban 1.3 M.Jet 95 HP 646.900

Fiat Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 722.900

Fiat Egea Cross Urban 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 790.900

Fiat Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP 544.900

Fiat Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 760.900

Fiat Egea Cross Lounge 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 828.900

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