Araba almak isteyenlere büyük fırsat geldi! 250.000 - 400.000 TL arası en ucuz sıfır modeller: Bu fiyatları kaçıran bin pişman olur!







ARAÇ FİYAT LİSTESİ







Bahar ayında kampanyaya başlarken birçok marka tarafından sunulmaya başlandı. Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerinde en uygun modeller listede bulundu. En uygun fiyatlı sıfır otomobillerin listesi haberimizde.Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression 2023 Mart fiyatı: 545,800 TLPolo 1.0 TSI 95 PS Manue Life 2023 mart fiyatı: 640,800 TL Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life 2023 Mart fiyatı: 691,600 TL Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style 2023 Mart fiyatı: 798,100 TL Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life 2023 Mart fiyatı: 707,200 TL T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life: 828,200 TL T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Style: 899,400 TL Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel life 2023 Mart fiyatı: 766,000 TLTaigo 1.0 TSI PS DSG Life: 872,500 TL Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Style: 982,400 TL Volkswagen Golf 1.0 LT TSI 110 PS ımpression 2023 Mart fiyatı: 713,200 TL Golf 1.0 eTSI PS DSG Life: 868,700 TL Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style: 979.000 TL