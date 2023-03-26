EKONOMİ
26 Mart 2023 - 13:30

Araba almak isteyenlere büyük fırsat geldi! 250.000 - 400.000 TL arası en ucuz sıfır modeller: Bu fiyatları kaçıran bin pişman olur!

Araba alacaklara 2023 model olan araçlar üzerinden fiyatlar belirlendi. Ülkemiz'de satılacak en ucuz sıfır araç listesi yayınlanırken en çok merak edilenler arasında sıfır otomobil fiyatları yer aldı. 2023 güncel sıfır otomobil fiyatları...

EKONOMİ
26 Mart 2023 - 13:30
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Araba almak isteyenlere büyük fırsat geldi! 250.000 - 400.000 TL arası en ucuz sıfır modeller: Bu fiyatları kaçıran bin pişman olur!
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Bahar ayında kampanyaya başlarken birçok marka tarafından sunulmaya başlandı. Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerinde en uygun modeller listede bulundu. En uygun fiyatlı sıfır otomobillerin listesi haberimizde.

ARAÇ FİYAT LİSTESİ

Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression 2023 Mart fiyatı: 545,800 TL



Polo 1.0 TSI 95 PS Manue Life 2023 mart fiyatı: 640,800 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life 2023 Mart fiyatı: 691,600 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style 2023 Mart fiyatı: 798,100 TL

Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life 2023 Mart fiyatı: 707,200 TL

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life: 828,200 TL

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Style: 899,400 TL

Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel life 2023 Mart fiyatı: 766,000 TL

sıfır araç fiyat listesi

Taigo 1.0 TSI PS DSG Life: 872,500 TL

Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Style: 982,400 TL

Volkswagen Golf 1.0 LT TSI 110 PS ımpression 2023 Mart fiyatı: 713,200 TL

Golf 1.0 eTSI PS DSG Life: 868,700 TL

Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style: 979.000 TL

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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