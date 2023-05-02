Araba almak isteyenlere gün doğdu! Faizsiz 100.000 TL teklifle Citroen arabanızı altınıza çekin!

CİTROEN “FAİZSİZ” KREDİ İMKANI!
Citroen 100 bin TL kredi
teklifinde bulundu. Araç almak isteyenler ise detayları merak etti. Kredi imkanında son günler yaklaşırken işte kampanyanın detayları….
Citroen’den sıfır faizli kredi kampanyasında sona yaklaşıldı. Citroen inanılmaz bir kredi imkanı sundu. Citroen’in C3, C4 ve C5 Aircross modelleri için geçerli olan kampanya dolaysıyla kampanya hazırlandı. Araç alma hayali kuran ve araç fiyatlarındaki yükseklikten dolayı araç alımında zorlanan vatandaşların imkadına koşan kredi kampanyası Citroen’den geldi.
FAİZSİZ KREDİ SEÇENEĞİ
Şirketin resmi internet sitesinden verilen bilgilere göre Citroen'in sıfır kilometre araç modelleri üzerinden veriliyor. Citroen C5 Aircross modeli için 170.000 TL krediler aylık olarak geri ödeme yapılabilecek. Faizsiz olarak sunulan bu özellik ile 12 ay eşit taksitlerle araç sahibi olmanın önü açılıyor. Citroen C3 Air cross modeli için ise 100.000 TL faizsiz kredi seçeneği de bulunuyor. Yine bu kampanya da 12 ay eşit taksitlerle geri ödenebilecek. Citroen C4 X modeli için de yine güzel bir teklif sunuluyor. 180.000 TL kredi %0.99 faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği bulunan modelde yine en çok tercih edilenler arasında yerini alıyor.