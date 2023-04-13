Araba almak isteyenlere Honda'dan sürpriz var! Bu modellerde fiyat düştü: Nisan kampanyası için son günler!













HONDA 2023 NİSAN AYI KAMPANYALI SATIŞ FİYATLARI

Honda modellerinin fiyatları merak konusu olurken sıfır araç alacaklar araştırmalarına başladı. Honda modelleri hakkında fiyatlar ve teknik özellikleri sunulurken kampanyalı fiyatlar üzerine ilgi çoğaldı. Nisan ayıyla beraber Honda araç fiyatları haberimizde. Honda Accord, 190 PS ve 260 Nm tork üreten 4 silindirli 1.5L DOHC VTEC Turbo Benzinli Motor ile gelir. Güçlü motora sahip olurken verimli sürüş sağlarken CVT şanzıman ile eşleştirilmiştir. 0'dan 100 km/s hıza sadece 8,9 saniyede çıkabilen otomobilin azami hızı 190 km/s.Araç alırken bagajın büyük olması yönünde arayışta olanlara, Honda Accord 570 L saklama alanı veriyor. Bununla beraber ortalama olarak 7,3 L yakıt tüketimi ile yakıt tüketim değerleri de oldukça etkileyici. Düşük hızda 10,3 L, orta hızda 6,9 L ve yüksek hızda 6,2 L yakıt tüketiyor. çok yüksek hızlarda, yakıt tüketim oranı 7,2 L'ye yükseldi.Honda Accord 1.470.000-1.573.000 Honda City 715.000-738.000 Honda Civic 1.096.000-1.188.000 Honda CR-V 1.476.000-2.779.000 Honda HR-V 1.234.000-1.361.000 Honda Jazz 1.035.000-1.065.000