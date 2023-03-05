Araba almak isteyenlere müjde! Bu banka piyasanın en düşük faiziyle taşıt kredisi verecek!

Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankalardan alabilecekleri kredileri araştırıyor. Peki araç kredilerinin şartları nedir? Hangi banka hangi tutarda kredi sağlıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ARAÇ SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE KREDİ KAMPANYASIBankalar vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmesi için düzenledikleri kredi kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni bir müjde de Vakıfbank'tan geldi. Vakıfbank araç sahibi olmak isteyen ve ikinci el araç alacak vatandaşlara kredi desteği sağlayacak. Sıfır araç almanın günden güne zorlaştığı son dönemlerde vatandaşların ikinci el arabaya yönlenmesiyle birlikte bankanın böyle bir kampanya oluşturduğu düşünülüyor. İkinci el araç alacak vatandaşların alacağı kredi tutarları ve şartları da banka tarafından açıklandı.
Bankanın ikinci el araba kredisi satın alınmak istenen arabanın kasko değeri ile uygulanacak. 400 bin TL'ye kadar olan araçlar için yüzde 70, 400 bin ve 800 bin TL arasında olan araçlar için yüzde 50, 800 bin TL ile 1 milyon 200 bin TL arasında olan araçlar için yüzde 30, 1 milyon 200 bin TL ile 2 milyon arasında olan araçlar için yüzde 20 kredi kullanma hakkı verilecek. İkinci el araç kredisinin vadeleri 12 ile 48 ay olarak hesaplanacak. Aynı zamanda müşteriye sunulan fırsatlardan biri de 3 ay ertelemeli kredi çekme fırsatı bulunacak. Dileyen vatandaşlar için 3 ayda 1 ödeme imkanı da sunulacak. Vakıfbank kampanya süresince kampanyada değişiklik yapma, kampanyayı durdurma hakkını saklı tutmaktadır.