Araba almak isteyenlere müjde! Bu modellere dev indirim geldi: Listede yok yok

2023 yılında sıfır otomobil fiyatları ve kampanyaları, araç almak isteyenler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Özellikle Şubat ayı sonrasında yapılan kampanyalar büyük ilgi görüyor. 359 bin TL'ye satışa sunulan Hyundai i10 modelinin kampanyası, tüketiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. En uygun sıfır otomobil fiyatları arasında yer alan Hyundai, Opel, Toyota gibi markaların güncel fiyatları da merak ediliyor. Araç galerileri, kampanyalı fiyat listeleri ile birlikte müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.Şubat ayı kampanyaları kapsamında Hyundai i10 modellerinde %1,99'dan başlayan faiz oranlı kredi desteği sunulurken, 2023 model Hyundai i20 modellerinde 7.000 TL indirim bulunuyor. Ayrıca 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden de yararlanabilirsiniz. Hyundai Elentra model araç alımlarında %0,99 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor ve modeller 748.000 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Hyundai Bayon modellerinde ise 6 ay ertelemeli %1,99'dan başlayan faiz oranlı krediden yararlanabilirsiniz ve 2023 Hyundai Bayon modellerine 519.000 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Ayrıca Hyundai Kona modellerinde de kampanya kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi imkanından yararlanabilirsiniz. Yeni Tucson modellerinde ise 6 ay ertelemeli %6,89 faiz oranlı krediden faydalanabilirsiniz.Hyundai in0 1.0 MPI 67 PS Jump 359.000 Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump AMT 381.000 Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Style AMT 419.000 Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk AMT 450.000-Hyundai loniq 125 kW 4x2 Progressive Elektrikli 1810.000 -Hyundai loniq 225 kW 4x4 Progressive Elektrikli 2.242.000 -Hyundai i20 1.4 MPI 6 ileri Düz MT Jump 453.000 -Hyundai i20 1.4 MPI 6 ileri Otomatik AT Jump 519.000 -Hyundai i20 1.4 MPI 6 ileriOtomatik AT Style 530.000 -Hyundai i20 1.4 MPI6 ileriOtomatik AT Style Plus 557.000 -Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Elite 607.500 -Hyundai i20 1.0 T-GDI 7 ileri DCT Style 562.227Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP 5 ileri Manuel Feel 474.400 Citroen C3 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold 613.000 Citroen C3 1.2 PureTech 110 HP EAT6 Shine 638.000Citroen markasının sıfır araçlarına yönelik olarak Şubat ayında sunulan kampanyalar, Citroen C3 Aircross, C5 Aircross, Berlingo Combi, C4, C4 X, Jumpy ve Berlingo Van modellerinde geçerlidir. Citroen C3 Aircross modelinde, 100.000 TL'ye kadar olan tutarlar için 12 ay %0 faiz oranı, 180.000 TL'ye kadar olan tutarlar için 12 ay %0,99 faiz oranı uygulanmaktadır. Citroen C5 Aircross modelinde, 170.000 TL'ye kadar olan tutarlar için 12 ay %0 faiz oranı, 250.000 TL'ye kadar olan tutarlar için 12 ay %0,99 faiz oranı sunulmaktadır. Citroen Berlingo Combi modelinde, 130.000 TL'ye kadar olan tutarlar için 12 ay %0 faiz oranı, 220.000 TL'ye kadar olan tutarlar için 12 ay %0,99 faiz oranı verilmektedir. Citroen C4 ve C4 X modellerinde, 120.000 TL'ye kadar olan tutarlar için 12 ay %0 faiz oranı, 200.000 TL'ye kadar olan tutarlar için 12 ay %0,99 faiz oranı sunulmaktadır. Son olarak, Citroen Jumpy ve Berlingo Van modellerinde, 110.000 TL'ye kadar olan tutarlar için 12 ay %0 faiz oranı, 180.000 TL'ye kadar olan tutarlar için 12 ay %0,99 faiz oranı uygulanmaktadır.Renault, Şubat ayı kampanyaları kapsamında binek ve ticari araçlarda 50.000 TL'ye kadar olan kredilerde 12 ay %0,99 faiz oranı sunuyor. Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg modeli, Şubat ayına özel 448.900 TL'ye satın alınabiliyor. Renault Zoe E-Tech modelinde ise 200.000 TL'ye 24 ay %1.59 faiz oranlı kredi imkanı bulunuyor. Ayrıca, bütün modellerde online satışa özel ilk bakım hediye ediliyor ve Renault finans kredilerinde kredi tahsis ücreti alınmıyor. Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg 459.900 Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 565.000 Renault Clio Touch 1.0 TCe 90 bg 525.000 Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 620.000 Renault Clio icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 669.900 Renault Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg 453.000 Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 565.000 Renault Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 639.900Fiat marka araçlar için Şubat ayı kampanyaları devam ediyor. Fiat Egea ailesi ve Fiat Fiorino modellerinde "Yarısını Şimdi Kalanın 1 Sene Sonra Öde" kampanyası bulunuyor. Ayrıca, 3 yaş ve üzeri araç sahipleri, Fiat Yetkili Servisleri'nde %40 motor yağı indirimi, %20 yedek parça indirimi ve %20 işçilik indirimi alabiliyorlar. Akü değişimlerinde de %20 indirim uygulanıyor. Fiat sahipleri, ödemelerinde Yapı Kredi World karta özel 7 taksit kampanyasından faydalanabilirler. Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 391.900 Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel Plus Paketli 392.700 Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 554.900 Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel Plus Paketli 548.800 Fiat Egea Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT 666.900 Fiat Egea Easy 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 734.900 Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 450.900 Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 624.900 Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel 663.900 Fiat Egea Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 704.900 Fiat Egea Urban 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 762.900