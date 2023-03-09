Araba almak isteyenlere müjdeli haber! Ford Fiesta'ya 5 yılın büyük indirimi geldi: Son 14 gün! Araba almak isteyenler fakat yüksek fiyatlar nedeniyle bir türlü cesaret edip alamayanlar. Müjdeli haber Ford Fiesta'dan geldi. İndirim var. Son 14 gün kaldı. Acele edin. İşte Ford Fiesta'nın fiyatı ve inanılmaz indirim fırsatı. Tüm detaylar haberimizde...
FORD FİESTA'DAN İNANILMAZ İNDİRİM FIRSATIKadınların vazgeçilmez araçlarından biri olan Ford Fiesta için inanılmaz indirim haberi geldi. Son zamanlarda yüksek fiyatlar nedeniyle araç alım satımı durma noktasına gelmişti. Araç piyasasında durağanlık hakimdi. Özellikle pandemi dönemi sonrası araç fiyatları fırlamıştı. Alıcıları olumsuz etkileyen bu durum araç alımlarını da durdurmuştu. Otomobil tiryakileri uygun fiyatta otomobil bulmak için adeta yırtınır olmuştu. Neyse ki bu yıl ile birlikte firmaların indirim haberleri de gelmeye başladı. Ford Fiesta indirim haberini müşterileri ile paylaştı. İşte ayrıntılar...
Küçük ve pratik bir araç olan Ford Fiesta özellikle kadın sürücüler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Benzinli ve dizel motor gibi kullanım seçenekleri mevcuttur. 140 beygir gücüne kadar çıkabiliyor. İçi oldukça modern ve kullanışlı. Ferah bir araba. Son indirimli fiyatlara göre Ford Fiesta'nın güncel fiyatı: 618 bin 500 TL'dir.