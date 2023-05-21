Araba almak isteyenlere Opel desteği! 80 bin TL takasla Opel Corsa'yı o fiyata satacak

Opel, bu yıl benzersiz kampanyalarıyla herkesi araç sahibi yapmaya kararlı. Yeni Astra modeli, başlangıç fiyatı 844.900 TL olan en popüler modeller arasında yer alarak hizmet sunmaktadır. Yeni Opel Astra, Almanya'da 50.000 Euro altında en iyi otomobil seçilmiş ve Altın Direksiyon ödülünü kazanmıştır. Astra, sürüş deneyimini daha heyecanlı ve konforlu hale getirerek ön plana çıkmaktadır. Benzin ve dizel motor seçenekleriyle kaliteyi vurgulayan çarpıcı tasarımlarıyla dikkat çeken bu araç, geniş ve ferah iç mekanıyla da kullanıcılarına sezgisel bir sürüş deneyimi sunmaktadır.
Opel'in yenilikçi ve ödüllü modeli olan yeni Astra, renkli tasarımıyla da dikkat çekmekte ve sürücülere birçok seçenek sunmaktadır. Yüksek kaliteli malzemelerin kullanıldığı iç mekanı, konforlu bir sürüş sağlamanın yanı sıra estetik bir atmosfer de sunmaktadır. Opel'in resmi web sitesi veya yetkili bayilerinden daha fazla bilgi edinebilir ve bu fırsatları kaçırmadan yeni Astra'ya sahip olabilirsiniz. Keyifli ve güvenli bir sürüş deneyimi için Opel'in yenilikçi modelleri arasında yer alan yeni Astra'yı tercih edebilirsiniz.
OPEL MAYIS AYI FİYATLARINI DUYURDU
Bu kampanya, online kredi başvurularına açık olup diğer modeller için de aşağıdaki fiyat listesi üzerinden geçerlidir:
Opel Yeni Corsa-e modeli 949.900 Türk Lirası Opel Mokka modeli 1.005.900 Türk Lirası Opel Yeni Mokka modeli 1.085.900 Türk Lirası Opel Crossland modeli 783.900 Türk Lirası Opel Yeni Astra modeli 844.900 Türk Lirası Opel Grandland modeli 1.191.900 Türk Lirası Opel Combo Life modeli 621.900 Türk Lirası Opel Combo Cargo modeli 478.900 Türk Lirası Opel Zafira Life modeli 1.177.900 Türk Lirası Opel Vivaro City Van modeli 795.900 Türk Lirası Opel Vivaro Cargo modeli 684.900 Türk Lirası Bu özel kampanyadan faydalanmak için Opel'in yetkili bayilerine başvuruda bulunabilir veya resmi web sitesinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Unutmayın, sınırlı stoklarla geçerli olan bu fırsatları kaçırmamak için acele edin!