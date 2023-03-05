Kredi
05 Mart 2023 - 07:30

Araba almak isteyenlere şans güldü! Sıfır aracı 0.99 faiz ile anahtar teslim alabileceksiniz!

Araba sahibi olmak isteyenlere ya da yeni araba almak isteyenlere Peugeot markası büyük müjdeyi sundu. Yüzde sıfır faiz imkanı ile artık araba almak mümkün.

Kredi
05 Mart 2023 - 07:30
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Araba almak isteyenlere şans güldü! Sıfır aracı 0.99 faiz ile anahtar teslim alabileceksiniz!


Türkiye’de en çok satılan markalardan birisi olan Peugeot, 2023 yılı ile birlikte özel taşıt kredisi kampanyalarını açıkladı. Yeni yılda sıfır bir Peugeot sahibi olmak isteyenler ise bu kampanyanın detaylarını araştırmaya başladı.

Ülkemizde her geçen gün artışta olan araba fiyatları, araba sahibi olmak isteyenleri düşüncelere daldırıyor. Otomobil fiyatlarının artması, bütçeye uygun araçların araştırılmasına neden olmaktadır. Fransa merkezli olan Peugeot, Türkiye’de satışa sunmaya başladığı 2023 model araçlarını sıfır faizli kredi dönemine da kapılarını açtı.



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Peugeot Faizsiz Kredi Kampanyası

Dünyaca ünlü olan Peugeot, 2023 yılına özel faizsiz kredi kampanyasını duyurdu. Türkiye’de çok satan markalar arasında olan Peugeot, 208 model araçlarını sıfır faizle müşterilerine sundu. Aynı zamanda araç sahibi yapmış olduğu müşterilerine de bir diğer müjdeyi duyurdu. Ticari sınıfında Peugeot markasının en çok tercih edilen modeli de sıfır faiz oranı ile satışa sunuldu.

Peugeot Yüzde 0,99 Faizli Taşıt Kredisi

Türkiye’de geniş bir kitleye ismini duyuran Peugeot, sıfır faizin yanında birçok modelinde de düşük faiz seçenekleri barındırıyor.

Yeni 508 modelin %0,99 faiz oranından başlayarak satışa sunulacak. Aynı zamanda en çok satılan SUV Peugeot 2008 ve 3008 modelleri de %0,99 faizli kredi fırsatı sunuyor.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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