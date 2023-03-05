Türkiye’de en çok satılan markalardan birisi olan Peugeot, 2023 yılı ile birlikte özel taşıt kredisi kampanyalarını açıkladı. Yeni yılda sıfır bir Peugeot sahibi olmak isteyenler ise bu kampanyanın detaylarını araştırmaya başladı. Ülkemizde her geçen gün artışta olan araba fiyatları, araba sahibi olmak isteyenleri düşüncelere daldırıyor. Otomobil fiyatlarının artması, bütçeye uygun araçların araştırılmasına neden olmaktadır. Fransa merkezli olan Peugeot, Türkiye’de satışa sunmaya başladığı 2023 model araçlarını sıfır faizli kredi dönemine da kapılarını açtı.
Kredi
05 Mart 2023 - 07:30
Araba almak isteyenlere şans güldü! Sıfır aracı 0.99 faiz ile anahtar teslim alabileceksiniz!
Araba sahibi olmak isteyenlere ya da yeni araba almak isteyenlere Peugeot markası büyük müjdeyi sundu. Yüzde sıfır faiz imkanı ile artık araba almak mümkün.
Kredi
05 Mart 2023 - 07:30