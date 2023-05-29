Araba almak isteyenlere son fırsat! Fiat Egea 235 bin TL ödeyene sıfır araç satıyor: Büyük kampanya için son günler

Fiat, geniş araç filosuyla rakiplerinden ayrışmaya devam ediyor. Egea ailesi, gelişmiş teknolojik tasarımları ve dinamik çizgileriyle dikkat çekiyor. Sıfır kilometre bir araç almak ya da aracını yenilemek isteyenler için son günlerin yaklaştığı bir dönemde bulunuyoruz. Bu fırsatı değerlendirmek isteyenler, bankaların sunduğu özel taşıt kredisi tekliflerinden yararlanarak birikimlerini kullanabilirler. 24 ay vadeli teklif için son günler yaklaşıyor. Fiat, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren modellerinde, sadece 235 TL ödeyerek bu tekliften faydalanmanızı sağlıyor. Ayrıca Fiat, 24 ay vadeli fırsatıyla kaçırılmayacak bir teklif sunuyor.
Fiat kampanya döneminde, en güçlü donanıma sahip olan SUV modelleri bile uygun fiyatlarla sunulacak. Fiat Egea ailesinden tercih edeceğiniz bir model için yarısını Mayıs ayında ödemeniz gerekecek, kalanını ise bir yıl sonra ödeyebileceksiniz. Kampanyanın stoklarla sınırlı olduğunu belirtmek gerekir. Fiat Egea 1 yıl sonra öde kampanyası, kredi koşullarına ve müşteri tipine göre faiz oranlarında değişiklik gösterebilir. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen bireysel müşterilerin, yetkili satış bayilerine 1 Haziran 2023 tarihine kadar başvurarak iletişime geçmeleri yeterli olacaktır.