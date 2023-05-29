EKONOMİ
29 Mayıs 2023 - 08:15

Araba almak isteyenlere son fırsat! Fiat Egea 235 bin TL ödeyene sıfır araç satıyor: Büyük kampanya için son günler

Son günlerde bulunduğumuz Fiat Egea "Yarısını 1 yıl sonra öde" kampanyasıyla ilgili heyecan dorukta! Sadece 235 bin TL ödeyerek sıfır bir araç sahibi olma fırsatı için son 4 gün kaldı! Bu eşsiz kampanyayı kaçırmamak için acele edin! Detaylar haberimizde...

EKONOMİ
29 Mayıs 2023 - 08:15
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Araba almak isteyenlere son fırsat! Fiat Egea 235 bin TL ödeyene sıfır araç satıyor: Büyük kampanya için son günler
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Fiat, geniş araç filosuyla rakiplerinden ayrışmaya devam ediyor. Egea ailesi, gelişmiş teknolojik tasarımları ve dinamik çizgileriyle dikkat çekiyor. Sıfır kilometre bir araç almak ya da aracını yenilemek isteyenler için son günlerin yaklaştığı bir dönemde bulunuyoruz. Bu fırsatı değerlendirmek isteyenler, bankaların sunduğu özel taşıt kredisi tekliflerinden yararlanarak birikimlerini kullanabilirler.

24 ay vadeli teklif için son günler yaklaşıyor. Fiat, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren modellerinde, sadece 235 TL ödeyerek bu tekliften faydalanmanızı sağlıyor. Ayrıca Fiat, 24 ay vadeli fırsatıyla kaçırılmayacak bir teklif sunuyor.



Fiat kampanya döneminde, en güçlü donanıma sahip olan SUV modelleri bile uygun fiyatlarla sunulacak. Fiat Egea ailesinden tercih edeceğiniz bir model için yarısını Mayıs ayında ödemeniz gerekecek, kalanını ise bir yıl sonra ödeyebileceksiniz.

Kampanyanın stoklarla sınırlı olduğunu belirtmek gerekir. Fiat Egea 1 yıl sonra öde kampanyası, kredi koşullarına ve müşteri tipine göre faiz oranlarında değişiklik gösterebilir. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen bireysel müşterilerin, yetkili satış bayilerine 1 Haziran 2023 tarihine kadar başvurarak iletişime geçmeleri yeterli olacaktır.

GÜNCEL FIAT EGEA FİYATLARI

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Kampanya dönemi boyunca geçerli olan Egea ailesi modelleri arasında Cross, Cross Wagon, Sedan ve Hatchback donanımları bulunmaktadır. Her bir model, yolculuk keyfini daha konforlu hale getirmek için tasarlanmıştır. Mayıs ayı güncel satış fiyatları aşağıdaki listede belirtilmiştir:

Fiat Egea Sedan modeli: 470.900 Türk lirası

Fiat Egea Hatchback modeli: 535.900  Türk lirası

Fiat Egea Cross modeli: 549.900 TL Türk lirası

Fiat Egea Cross Wagon modeli: 825.900  Türk lirası

Bu fiyatlar, Mayıs ayına özgüdür ve kampanya döneminde geçerlidir.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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