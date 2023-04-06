Araba almak isteyenlere son fırsat! Opel dev kampanyasını duyurdu: Araba almak için daha iyi fırsat yok!

Opel, Nisan ayında araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için özel bir kampanya düzenliyor. Opel'in bu kampanyası, birçok ticari ve binek araç modeli için geçerli kredi teklifleri sunuyor. Ülkemizde sıfır araç stoklarının azaldığı şu dönemde, Opel müşterilerinin araç sahibi olmalarını kolaylaştırmak için bu kampanyayı başlatıyor. İşte kampanya detayları.... Opel'in Nisan ayı kampanyası, birçok sevilen modeli kapsıyor ve ticari ile binek araçlar için geçerli. Bu kampanya sayesinde, pek çok vatandaş uygun ödeme seçenekleriyle araç sahibi olabilecek. Kampanyaya dahil olan araçlar ve detaylar ise Opel'in resmi web sitesinde bulunabilir.
OPEL EN POPÜLER MODELLERİNİ NİSAN KAMPANYASI KAPSAMINA ALDI
Opel, Nisan ayı kampanyası kapsamında en popüler modellerinden biri olan Astra için büyük bir fırsat sunuyor. Opel Astra, 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranıyla ödeme kolaylığı sağlıyor. Ayrıca, Astra'da 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faiz imkanı da sunuluyor. Opel Astra'nın Nisan 2023 fiyatı ise 819 bin 900 TL olarak belirlendi. Opel, C-SUV segmentinin popüler araçlarından Grandland'ı da Nisan kampanyası kapsamına dahil etti. Opel Grandland, 120 bin TL için sıfır faiz oranı ve 12 ay vade imkanı, 150 bin TL için ise yüzde 0,99 faiz oranı ve 15 ay vade imkanı sunuyor. Opel Grandland'ın Nisan 2023 fiyatı ise 1 milyon 162 bin 900 TL olarak belirlendi.