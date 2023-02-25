Araba almak isteyenlerin başını döndüren fiyatlar! Renault Taliant 2023 fiyatları ortaya çıktı: O modelde dev sürpriz













Renault Taliant 2023 model yılı fiyatlarına ilişkin güncel bilgiler şöyle: Otomobil fiyatlarının artmasına neden olan çip krizi, pandemi ve döviz kurundaki artış gibi faktörler, Renault Taliant fiyatlarını da etkiledi. Geçtiğimiz yıllara göre fiyatları artan araçlar arasında yer alan Renault Taliant'ın fiyatları da Ocak 2023 itibariyle belirlendi. Ancak, uygun fiyat arayışında olan otomobil tutkunlarının beklentilerini karşılamakta zorlanabilirler. İşte Renault Taliant Şubat 2023 fiyat listesi.Renault Taliant, şu an iki farklı motor seçeneğiyle Türkiye'de satışta. 1.0 Sce benzinli motor 65 beygir güç ve 95 nm tork üretirken, 5 ileri manuel şanzımanla kullanılıyor ve şehir içinde 6,2 litre, şehir dışında ise 4,9 litre yakıt tüketiyor. Diğer motor seçeneği ise daha güçlü bir 1.0 Turbo X-tronic benzinli motor, 90 beygir güç ve 142 nm tork üretiyor ve fabrika ölçümlerine göre şehir içinde 6,5 litre, şehir dışında ise 5,1 litre yakıt tüketimi sunuyor. Renault Taliant, iki farklı donanım paketi seçeneğiyle sunulmaktadır: Bunlar Joy ve Touch paketleridir. Joy paketinde manuel klima, manuel arka camlar, 3.5 inç TFT gösterge paneline ek olarak USB ve Bluetooth bağlantılı radyo sistemi gibi hizmetler sunulmaktadır. Ayrıca, arka park sensörü ve ön sis farları gibi opsiyonel donanımlar mevcuttur. Touch paketinde ise otomatik klima hizmeti, elektrikli arka camlar, arka park sensörü teknolojisi, hız sabitleyici hizmeti, 8 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, Bluetooth ve USB bağlantı özelliği, Apple CarPlay ve ek olarak nice özellik standart olarak sunulacaktır. Renault Taliant fiyatları, Joy 1.0 Sce 65 bg modelinde 453.900 ₺ ve Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg modelinde 565.000 ₺ olarak başlamaktadır. Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg modelinde ise fiyat 639.900 ₺'dir. Opsiyonel olarak, Joy paketi için metalik renk veya yedek lastik gibi donanım seçenekleri sunulmaktadır. Touch paketi içinse navigasyon paketi (8 inç bilgi, eğlence ve navigasyon sistemi, kablosuz Apple CarPlay), metalik renk, yedek lastik veya teknoloji paketi (yüksek konsol, elektrikli park freni, eller serbest Renault kart sistemi) gibi opsiyonel donanımlar bulunmaktadır. Ayrıca, 16 inç alüminyum jantlar da opsiyonel olarak sunulmaktadır.