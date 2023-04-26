Araba almak isteyenlerin gözdesi Toyota Yaris Cross'ta flaş indirim başladı! O tarihe kadar bu fiyat üzerinden satılacak

Toyota, araç almak isteyen vatandaşın sesini duydu ve yeni fiyat listesi ile yüzlerini güldürmeyi başardı. Detaylar haberimizde…
ARAÇ ALMAK İSTEYENLER İÇİN TOYOTA YARİS CROSS NİSAN AYI FİYAT LİSTESİ PAYLAŞILDI!
Toyota Yaris Cross Nisan ayı fiyat listesini güncelledi. Toyota'nın sevilen modeli Yaris'in B-SUV segment versiyonu olan Yaris Cross, sınıfının en iyisi olmakla birlikte daha çok kadın sürücülerin tercih ediyor. Yeni bir araba almayı düşünenler için müjdeli bir haber
var. Toyota Yaris Cross Nisan ayı fiyat listesini yayınladı. İyi yol tutuşu ve konforlu sürüş isteyenlerin bir numaralı tercihi olan Yaris Cross'un yeni fiyat listesi bu şekilde.
YENİ YARİS CROSS DONANIM ÖZELLİKLERİ
Toyota'nın sevilen modeli Yaris'in B-SUV segment versiyonu olan Yaris Cross, sınıfının en iyisi olmakla birlikte daha çok kadın sürücülerin tercihi. Yaris Cross, kompakt bir SUV olmasına rağmen, aynı fiyat aralığındaki rakiplerinden daha fazla iç hacme sahip. 397 litrelik bagaj hacmi ile Cross, günlük kullanım taleplerini rahatlıkla karşılıyor. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle sunulan Yaris Cross, Toyota dayanıklılığıyla birleştiğinde sürüş kalitesini ikiye katlıyor. Şehir içinde konforlu bir sürüş keyfi yaşamak isteyenler için off-road seçeneği de mevcut. Yeni Yaris Cross, yüksek tabanlı yapısı ve süspansiyonu sayesinde daha iyi yol tutuşu ve konforlu bir sürüş sağlıyor. Yaris Cross, Toyota'nın güvenlik teknolojisi ile donatılmış bir modelidir ve oldukça tercih edilen bir modeldir. Şehir trafiğinde daha yaygın olan kaza riskini en aza indirmek için çarpışma önleme sistemleri geliştirilmiştir. Çevredeki araçların ve diğer araçların hızlarını sürekli izleyerek ve sürücüyü uyararak kaza riskini en aza indiren sürüş güvenliği özelliklerine sahiptir.
YENİ YARİS CROSS FİYAT LİSTESİ
Yeni Yaris Cross, güncel fiyat seçeneklerine ise şu şekilde yer alıyor; 1.5 Dream Multidrive S: 912.600 Türk Lirası 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 933.300 Türk Lirası 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 972.500 Türk Lirası 1.5 Hybrid Dream e-CVT: 996.400 Türk Lirası 1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT: 1.017.100 Türk Lirası 1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.054.500 Türk Lirası 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.178.100 Türk Lirası