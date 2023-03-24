Araba almak isteyenlerin son şansı! Honda Jazz fiyatları dibi gördü: Sadece birkaç gün bu fiyattan satılacak













HONDA JAZZ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

HONDA CAZ FİYATLARI





Honda Jazz, Honda tarafından üretilmiş olan mini bir otomobil modelidir. Honda Fit şeklinde de bilinen araç, ilk olarak 2001 senesinde Japonya'da piyasada yerini aldı . Daha sonrasında dünya genelinde çeşitli adlar altında satışa çıkarıldı.Araç, şehir içi sürüş için özel olarak tasarlanmıştır ve ekonomik yakıt tüketimi ve ferah iç mekanı ile bilinir. Arabanın beş koltuğu ve bol miktarda iç alanı var. Arka koltuklar katlanabilir, bu da araç sahiplerine daha fazla bagaj alanı sağlar. Ayrıca arka koltukların yüksekliği ayarlanabilir, bu da arka koltukta oturanların konforunu artırmak için bacak mesafesini artırır.• Motor: Honda Jazz, benzinli ve hibrit motor seçeneğine sahiptir. Benzinli motorlar 1,3 ve 1,5 litrelik hacimlerde mevcuttur. Hibrit model, 1.5 litrelik benzinli motor ile elektrik motorunu birleştirerek yakıt ekonomisini artırıyor. • Tasarım: Honda Jazz şık ve modern bir tasarıma sahiptir. Yüksek tavan çizgisi ve büyük pencereler, iç mekanı daha ferah hale getiriyor. Ayrıca arka koltukların katlanabilme ve yüksekliği ayarlanabilme özellikleri, kullanıcılara daha fazla bagaj alanı ve arka yolcular için daha fazla diz mesafesi sağlıyor. • İç Mekan: Honda Jazz geniş bir iç mekana sahiptir. Yüksek tavan çizgisi, ayarlanabilir arka koltuk ve geniş camlar, kullanıcıların daha konforlu bir sürüş deneyimi yaşamasını sağlıyor. • Güvenlik özellikleri: Honda Jazz, çarpışmadan kaçınma, şeritte kalma yardımcısı, uyarlanabilir hız sabitleyici, geri görüş kamerası ve otomatik acil frenleme gibi özelliklere sahiptir. Bu özellikler sürücü ve yolcuların güvenliğini arttırır. • Multimedya sistemi: Honda Jazz bir multimedya sistemi ile birlikte gelir. 7 inçlik dokunmatik ekran, Bluetooth bağlantısı, USB girişi ve arka kamera gibi özellikler kullanıcılara daha keyifli bir sürüş deneyimi yaşatıyor. • Yakıt verimliliği: Honda Jazz yakıt tasarrufludur. Benzinli motorların ortalama yakıt tüketimi 5,7-6,5 litre/100 km'dir. Hibrit modelin ortalama yakıt tüketimi ise 3,5 litre/100 km. • Performans: Küçük bir araba olmasına rağmen Honda Jazz iyi bir performans sergiliyor. Benzinli motorlar 102 beygir güç ve 123 Nm tork üretirken, hibrit model 109 beygir güç ve 253 Nm tork üretiyor. Bu sayede araç hızlanma ve virajlarda iyi performans gösteriyor.Honda Jazz ekonomik yakıt tüketimi, ferah iç hacmi ve güvenliği ile dikkat çeken küçük bir otomobil. İşte güncel Honda Jazz fiyatları: • Executive 1.5L e:HEV Hibrit Otomatik 985.500 Türk Lirası • Crosstar Executive 1.5L e:HEV Hibrit Otomatik 1.013.500 Türk Lirası