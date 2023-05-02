Araba almanın tam sırası! Honda'dan tarihi kampanya başladı: 2023 modeli 425 TL'ye satışa çıkardı!







HONDA ÖTV MUAFİYETİ YÜZDE 80 İNDİRİM FİYAT LİSTESİ







ÖTV MUAFİYETİ

Sıfır otomobil piyasasında tüketicinin yüzünü güldürürken yeni fiyatlar talepleri arttırdı. Geçmiş yaz aylarında fiyatlarda yüzde 60-70 oranında artış olduğu tepkilere neden olurken otomobil piyasasında güncellemeler yapıldı. Honda Mayıs ayıyla beraber yüzde 80 indirim yüzleri güldürdü.2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Benzin Otomatik Premium: 404.500 TL2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Benzin Otomatik Elegance: 425.100 TL 2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Benzin Otomatik Executive+: 439.500 TL 2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance: 447.200 TL 2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+: 468.900 TLEngelli vatandaşlar araba alırken ÖTV indirimine tabi tutulurken Engeli Sağlık Kurulu raporu engel oranını gösteriyor. 2018 senesinde hayata geçirilen yeni yasayla beraber engel oranı yüzde 90 ve üzeri olan bireyler ÖTV muaf olarak bir otomobil sahibi olunabilir. ÖTV muafiyeti olan Honda ise, yeni bir kampanya haberini verdi. Devlet tarafından vatandaşların yararlanabileceği kampanyayla beraber yetkili bayiler üzerinden şartlar belirlendi.