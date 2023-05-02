EKONOMİ
02 Mayıs 2023 - 23:45

Araba almanın tam sırası! Honda'dan tarihi kampanya başladı: 2023 modeli 425 TL'ye satışa çıkardı!

Araba almak için kara kara düşünenlere Honda'dan müjdeli haber geldi. Honda Mayıs ayıyla beraber yüzleri güldürürken fiyat listeleri ortaya çıktı. Sadece 425 bin TL olarak satışa sunulan 2023 modeller için tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

EKONOMİ
02 Mayıs 2023 - 23:45
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Araba almanın tam sırası! Honda'dan tarihi kampanya başladı: 2023 modeli 425 TL'ye satışa çıkardı!


Sıfır otomobil piyasasında tüketicinin yüzünü güldürürken yeni fiyatlar talepleri arttırdı. Geçmiş yaz aylarında fiyatlarda yüzde 60-70 oranında artış olduğu tepkilere neden olurken otomobil piyasasında güncellemeler yapıldı. Honda Mayıs ayıyla beraber yüzde 80 indirim yüzleri güldürdü.

HONDA ÖTV MUAFİYETİ YÜZDE 80 İNDİRİM FİYAT LİSTESİ

2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Benzin Otomatik Premium: 404.500 TL



2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Benzin Otomatik Elegance: 425.100 TL

2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Benzin Otomatik Executive+: 439.500 TL

2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance: 447.200 TL

2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+: 468.900 TL

Honda sıfır otomobil

ÖTV MUAFİYETİ

Engelli vatandaşlar araba alırken ÖTV indirimine tabi tutulurken Engeli Sağlık Kurulu raporu engel oranını gösteriyor. 2018 senesinde hayata geçirilen yeni yasayla beraber engel oranı yüzde 90 ve üzeri olan bireyler ÖTV muaf olarak bir otomobil sahibi olunabilir.

ÖTV muafiyeti olan Honda ise, yeni bir kampanya haberini verdi. Devlet tarafından vatandaşların yararlanabileceği kampanyayla beraber yetkili bayiler üzerinden şartlar belirlendi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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