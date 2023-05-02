Araba almanın tam sırası! Honda'dan tarihi kampanya başladı: 2023 modeli 425 TL'ye satışa çıkardı!

Sıfır otomobil piyasasında tüketicinin yüzünü güldürürken yeni fiyatlar talepleri arttırdı. Geçmiş yaz aylarında fiyatlarda yüzde 60-70 oranında artış olduğu tepkilere neden olurken otomobil piyasasında güncellemeler yapıldı. Honda Mayıs ayıyla beraber yüzde 80 indirim yüzleri güldürdü.
HONDA ÖTV MUAFİYETİ YÜZDE 80 İNDİRİM FİYAT LİSTESİ2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Benzin Otomatik Premium: 404.500 TL
2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Benzin Otomatik Elegance: 425.100 TL 2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Benzin Otomatik Executive+: 439.500 TL 2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance: 447.200 TL 2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+: 468.900 TL