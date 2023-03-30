Araba fiyatına bilgisayar şok etti! Ekranı bile olmayan bilgisayarın fiyatını duyan hayrete düşüyor!













Market zincirleri son dönemde elektronik ve teknolojik ürünlerin satışında da oldukça aktif hale geldi. A101 marketleri geçtiğimiz aylarda yüzde yüz elektrikli araç satışı yaparak gündemde yerini almıştı. Şimdi ise ŞOK Marketler farklı bir hamleyle karşımızda. 111 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan bilgisayarın özellikleri oldukça dikkat çekici. PC'nin içinde yer alan Asus RTX 4090 24 GB ekran kartı, Intel Core i7-13900K işlemci, 1200W 80+ Platinum güç kaynağı, 2x16GB DDR5 RAM ve 2 TB SSD gibi üst düzey bileşenlerle donatılmış. Böylece yüksek performans gerektiren oyunlar ve diğer işlemler için ideal bir bilgisayar olacak.Ancak bu fiyata bilgisayarın yanında bir monitör veya diğer gerekli bileşenlerin gelmediği unutulmamalı. Bu yüksek fiyat etiketiyle satışa sunulan bilgisayarın hedef kitlesi profesyonel oyuncular, tasarımcılar ve diğer yüksek performans gerektiren işlerle uğraşan kullanıcılar olacak. Sonuç olarak, market zincirlerinin teknolojik ürünler konusunda da aktif hale gelmesi tüketiciler için avantajlı olabilir. Ancak yüksek fiyat etiketleriyle satışa sunulan ürünlerin de doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına uygun, bütçelerine uygun ve güvenilir markalara sahip ürünleri tercih etmeli.