Araba sahibi olmak isteyenlere dev fırsat! Mini 3 Kapıya 6 bin TL indirim! Liste yayınlandı







MİNİ 3 KAPI’YA TAM 5 BİN 718 TL İNDİRİM GELDİ! İŞTE MİNİ 3 KAPI 4 MART 2023 FİYAT LİSTESİ!







Mini otomobilleri üreten firmanın, Şubat 2023'te gerçekleştirdiği zamdan sonra Mini 3 Kapı modelinde Mart ayında indirim kararı aldığı açıklandı. 1969 yılından bu yana üretilen Mini 3 Kapı modeline, Mart ayında 5 bin 718 TL indirim uygulanacak. Bu indirim, aracın fiyatını düşürecek ve müşterilerin Mini 3 Kapı'ya daha uygun fiyatlarla sahip olmalarını sağlayacak.Mart ayında otomotiv firması Mini, Mini 3 Kapı modelinde 5 bin 718 TL indirim uygulayacağını açıkladı. Mini 3 Kapı, sürüş stilinize uygun becerileri ile diğer benzer modellerden sıyrılıyor ve kaliteli ve sadeleştirilmiş donanım paketleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca daha fazla renk seçeneği sunarak ve 3 kollu spor deri direksiyonu gibi özelliklerle de ilgi çekiyor. Silindir hacmi 1499 cc olan Mini 3 Kapı'nın şehir içi ortalama yakıt tüketimi 6.8 litre, şehir dışı ortalama yakıt tüketimi 4.9 litre ve karma yakıt tüketimi 5.6 litre olarak açıklandı. 136 HP beygir gücüne sahip olan araç, 3876 mm uzunluğa, 1727 mm genişliğe ve 1414 mm yüksekliğe sahip. Şubat ayında 1 milyon 187 bin 512 TL'ye satılan Mini 3 Kapı, Mart ayında 1 milyon 181 bin 794 TL'ye indirimli olarak satışa sunulacak.Iconic Şubat 2023 satış fiyatı: 1 milyon 181 bin 794 TL Resolute Edition Şubat 2023 ayı satış fiyatı: 1 milyon 207 bin 069 TL