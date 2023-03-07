Araba satın almak isteyenlerin gözleri kamaşacak! Hyundai i20 efsane fiyatıyla satışa çıktı! Hyundai fiyat listesi açıklandı. Hyundai i20 fiyatları yenilendi. İnanılmaz fırsatlar ile birlikte alıcılarına alım kolaylığı sağlayan Hyundai i20'nin fiyatları 466 bin TL'den başlıyor. Özellikle otomobil fiyatlarının çok yükseldiği bu dönemde bu fiyatlar kaçırılmayacak fırsat olarak gözlemleniyor.
Güney Koreli otomobil üreticilerinden biri olan Hyundai'nin ürettiği otomobillerden biri olan Hyundai i20 ilk kez 2008 yılında alıcılarına merhaba demişti. Daha sonra geliştirilen modeli ile tekrar piyasaya sürülen modelden 2020 yılı için i20'yi alıcılara soruldu. İşte diğer detaylar...
HYUNDAİ 20 ÖZELLİKLERİ VE ALIM FİYATIAraba tutkunları için beklenen haber geldi. Otomobil fiyatlarının günden güne uçtuğu şu günlerde fiyatlar nedeniyle alıcılar eper zorlanmaktaydı. Beklenen haber Hyundai 20'den geldi. Küçük sınıflar için tasarlanmış bir hatchback modeli olan otomobilin pek alıcısı bulunuyor. Hem aracın bazı özellikler hem de fiyatının uygunluğu bu aracın alım sayısını artıran etmenlerden biri. Araç fiyatlarının hızla yükseldiği ve bu nedenle de araç piyasasındaki düşüklüğün gözlemlendiği son yıllarda otomobil firmalarının bu tarz yenilikleri müşterileri memnun ediyor. Araç alacak olanlar için bir alternatif seçeneği olan Hyundai 20'nin özellikleri ise haberimizde. İşte ayrıntılar...
Öncelikle yeni tasarlanan Hyundai i20 daha sportif ve daha büyük, geniş bir tasarım özelliklerine göre üretmiştir. İçerisi oldukça geniş olan otomobil bu açıdan alıcılarını memnun edeceği benziyor. Daha fresh, dinamik otomobil özelliği çiziyor. Teknolojik özellikleri de yenilenerek yeni tasarım özelliği ile çağa ayak uydurabilmiştir. Bluetooth, USB bağlantı noktaları, Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu, arka görüntü kamerası gibi pek çok özelliği ile rakiplerini sollamaktadır. Üç farklı motor seçeneği bulunmaktadır. Pek çok araba alıcının merak ettiği güvenlik ile ilgili endişelere de firma olumlu cevap verebilmektedir. Aracın güvenlik tasarımı da oldukça gelişmiştir. Hava yastıkları, fren sistemi, adaptif hız sabitleyici gibi güvenlik ile ilgili pek çok özelliği de bulunmaktadır. Aracın fiyatı ise 466 bin TL'den başlayarak 613 bin TL'lere kadar çıkabilmektedir.