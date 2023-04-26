Arabalara yüzde 40 indirim müjdesi! İlk kez araba alacaklar o tarihi beklesin







YÜZDE 40 DAHA UCUZ OLACAK











Seçim sürecinde vaatler bir bir ortaya atılmaya devam ediyor. Bu kez CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere yönelik verdiği vaatler gündemde. Kılıçdaroğlu, seçim sonrasında ilk arabasını alacak gençlere ÖTV'siz araba verileceğini açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında bir araba satış sayfası üzerinde yer alan reklam ise oldukça dikkat çekti. Söz konusu reklamda, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına atıfta bulunularak, 15 Mayıs tarihinden sonra gençlere araba fiyatlarının yüzde 40 daha ucuz olacağı ifade edildi. Bu haber, araba satın almak isteyen birçok genç tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Ancak, bu vaadin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hala netleşmiş değil.Öte yandan, seçim vaatleri arasında yer alan bu uygulama ile ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. Özellikle, hangi araç modellerinin ÖTV'siz satışa sunulacağı ve hangi koşullarda gençlere sunulacağı gibi önemli detayların netleştirilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra, bu uygulamanın nasıl finanse edileceği de belirsizliğini koruyor. Ayrıca, araba fiyatlarının yüzde 40 daha ucuz olacağı iddiası da bazı tartışmaları beraberinde getirdi. Kimi uzmanlar, bu vaadin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını savunurken, bazıları ise bunun gerçekleştirilebileceğini iddia ediyor. Ancak, net bir açıklama yapılmadan bu konuda kesin bir şey söylemek de mümkün değil. Sonuç olarak, seçim sürecinde yapılan vaatlerin birçoğu henüz netleşmiş değil ve bu vaatlerin gerçekleştirilmesi için birçok detayın belirlenmesi gerekiyor. Özellikle, araba fiyatlarının yüzde 40 daha ucuz olacağı iddiasının gerçekleştirilmesi, gençler arasında büyük bir heyecan yaratırken, uygulamanın detayları hala belirsizliğini koruyor.