Arabaları otoparka bırakmaya servet lazım! Öyle bir rakam açıklandı ki! Duyan arabasını evine çıkaracak

Yeni Yıl'ın ilk ayı olan Ocak ayı gündeminde yediemin otoparklarına çekilerek kontrol altında tutulan araçların günlük otopark ve çekici ödemelerinin yeniden değerlendirilmesine yönelik teklif olduğu öğrenilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME, önceki gün gerçekleştirdiği toplantıyı neticeye vardırdı. YEDİEMİN ZAMLARI PES DEDİRTTİ .
2023 yılında gözlerin en çok üstünde olan toplantılardan biri de şüphesiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısıydı. Yeni yıl ile beraber Ocak ayının gelmesi beraberinde ilk toplantıyı da getirdi. Gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME, zannedilenden çok daha yoğun bir problem gündemi ile karşı karşıya kaldı. Gündeminde yediemin otopark ücret tarifesi de olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME’den zam haberinin gelmesi ne yazık ki çok da uzun sürmedi.
Enflansyon ile beraber çoğu alanda olduğu gibi UKOME’nin yeni yıl toplantısından da yüksek zam oranı çıktı. Hatalı park ya da farklı nedenler ile trafik polislerince hacizli veya yakalamalı olduğu için çekilen araçların teslim edildiği otoparklara verilen isim olan yediemin otoparkları için Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü, yeni bir ücret güncellemesi talebinde bulundu. Harcama ve maliyetleri gerekçe gösteren Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü’ne müjdeli; Türk vatandaşına ise kötü haber UKOME’den geldi. Yeni Yıl'ın ilk ayı olan Ocak ayı gündeminde yediemin otoparklarına çekilerek kontrol altında tutulan araçların günlük otopark ve çekici ödemelerinin yeniden değerlendirilmesine yönelik teklif olduğu öğrenilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME, önceki gün gerçekleştirdiği toplantıyı neticeye vardırdı. Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü’nün ricası üzerine UKOME, yediemin otoparklarına çekilerek kontrol altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ödemelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik teklifi kabul etti ve bu vatandaşlardan epey tepki aldı. Kabul gören teklif kapsamında, otopark ücretlerine yeni bir güncelleme getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME’den fiyat tarifesi toplantıdan hemen sonra geldi. Yediemin Otopark ödemelerine gelen zam ise, vatandaşı endişeye sokacak türden.