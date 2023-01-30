EKONOMİ
30 Ocak 2023 - 15:15

Arabaları otoparka bırakmaya servet lazım! Öyle bir rakam açıklandı ki! Duyan arabasını evine çıkaracak

2023 yılında gözlerin en çok üstünde olan toplantılardan biri de şüphesiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısıydı. Yeni yıl ile beraber Ocak ayının gelmesi beraberinde ilk toplantıyı da getirdi. Gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME, zannedilenden çok daha yoğun bir problem gündemi ile karşı karşıya kaldı. Gündeminde yediemin otopark ücret tarifesi de olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME’den zam haberinin gelmesi ne yazık ki çok da uzun sürmedi.

EKONOMİ
30 Ocak 2023 - 15:15
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Arabaları otoparka bırakmaya servet lazım! Öyle bir rakam açıklandı ki! Duyan arabasını evine çıkaracak


Yeni Yıl'ın ilk ayı olan Ocak ayı gündeminde yediemin otoparklarına çekilerek kontrol altında tutulan araçların günlük otopark ve çekici ödemelerinin yeniden değerlendirilmesine yönelik teklif olduğu öğrenilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME, önceki gün gerçekleştirdiği toplantıyı neticeye vardırdı.

YEDİEMİN ZAMLARI PES DEDİRTTİ .



2023 yılında gözlerin en çok üstünde olan toplantılardan biri de şüphesiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısıydı. Yeni yıl ile beraber Ocak ayının gelmesi beraberinde  ilk toplantıyı da getirdi. Gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME,  zannedilenden çok daha yoğun bir problem gündemi ile karşı karşıya kaldı. Gündeminde yediemin otopark ücret tarifesi de olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME’den zam haberinin gelmesi ne yazık ki çok da uzun sürmedi.

otopark

Enflansyon ile beraber çoğu alanda olduğu gibi UKOME’nin yeni yıl toplantısından da yüksek zam oranı çıktı. Hatalı park ya da farklı nedenler ile trafik polislerince hacizli veya yakalamalı olduğu için çekilen araçların teslim edildiği otoparklara verilen isim olan yediemin otoparkları için Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü, yeni bir ücret güncellemesi talebinde bulundu. Harcama ve maliyetleri gerekçe gösteren Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü’ne müjdeli; Türk vatandaşına ise kötü haber UKOME’den geldi.

Yeni Yıl'ın ilk ayı olan Ocak ayı gündeminde yediemin otoparklarına çekilerek kontrol altında tutulan araçların günlük otopark ve çekici ödemelerinin yeniden değerlendirilmesine yönelik teklif olduğu öğrenilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME, önceki  gün gerçekleştirdiği toplantıyı neticeye vardırdı. Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü’nün ricası üzerine UKOME, yediemin otoparklarına çekilerek kontrol altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ödemelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik teklifi kabul etti ve bu vatandaşlardan epey tepki aldı.

Kabul gören teklif kapsamında, otopark ücretlerine yeni bir güncelleme getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME’den fiyat tarifesi toplantıdan hemen sonra geldi. Yediemin Otopark ödemelerine gelen zam ise, vatandaşı endişeye sokacak türden.

yediemin

MALİYETLER ARTIŞI ZORUNLU KILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME’nin oy ve karar birliği ile kabul ettiği Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü’nün yediemin otoparklarına teslim edilerek güven ve kontrol  altında tutulan araçların günlük otopark ve çekici ödemelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik teklifinin dilekçesinde artan harcama ve zamlar yer aldı. Bu nedenle Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü, 2022 yılı fiyatları ile enflansiyon göz önünde bulundurularak zarar ettiğini bildirdi.

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü’nün  kar etmesi gerekirken zarar ettiği için harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME, başvuruyu oy bütünlüğü ile onay vererek , güncel  bir tarife hazırlamayı kabul etti. Toplantıda güncel ücretlendirmeyi de belirleyen UKOME, otopark ücretine yüzde 60 oranında ; kilometre başına ise yüzde 25 oranında zam yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME’nin oy bütünlüğü ile belirlediği güncel fiyat tarifesi kapsamında fiyatlar da kendini belli etti. Bununla beraber, belirlenen yüzde 60 oranında zam; park yasağı ya da hatalı park  halinde çekme bedeli ve park yasağı harici 5 kilometreye kadar özelleştirilmiş taşıma bedeli de geldi. 250 TL bu hizmet bedeli zamdan sonra 400 TL’ye çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME’nin zam açıklamasından sonra kilometre başına taşıma hizmet bedeli ile beraberinde de etkilendi. Bu alanda gelen yüzde 25 oranında zam ile beraber , kilometre başına ücret 12 TL’den 15 TL’ye yükseldi.


GÜNLÜK OTOPARK ÜCRETLERİ DEĞİŞTİ

Bunun haricinde   bir zam artışı da taşıtların otoparkta kalacağı süre ve zamana geldi. Günlük otopark ücretlerini yükselten İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME, güncel hizmet ve ücret  tarifesini şu şekilde belirtti :

Motorlu Bisiklet: 10 TL

Motosiklet: 20 TL

Otomobil: 40 TL

Kamyonet, Minibüs, Arazi Taşıtı: 50 TL

Kamyon, Otobüs, Tır, İş Makinesi: 75 TL

İş Makineleri, Römorklar: 100 TL

EDİTÖR
Dilan Yalçıntepe
Dilan Yalçıntepe
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