EKONOMİ
05 Mart 2023 - 12:30

Arabanın en iyisi bende olsun diyenler! Ford Mustang'ın 2023 fiyat listesine bakmadan geçmeyin!

Ford Mustang, güncel fiyat listesi ve teknik özellikleri

EKONOMİ
05 Mart 2023 - 12:30
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Arabanın en iyisi bende olsun diyenler! Ford Mustang'ın 2023 fiyat listesine bakmadan geçmeyin!
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Ford geçtiğimiz günlerde 2023 Ford Mustang'in fiyat listesi ve teknik özelliklerini açıkladı. En popüler lüks otomobil tasarımlarından biri olan Ford Mustang, otomobil tutkunlarının ve Ford hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

2023 Ford Mustang'in Dark Horse

Teknik Özellikler ve Fiyatlandırma



2023 Ford Mustang'in Dark Horse versiyonu 59,565$'lık başlangıç fiyatıyla serinin en pahalı modeli. Toplam 508 beygir gücü üreten 5.0 litrelik bir V8 motorla donatıldı. Çeşitli süspansiyon ve tüm özel Dark Horse aero yükseltmelerine sahip. 2023 Ford Mustang EcoBoost Fastback'in başlangıç fiyatı 30.920 $. Toplam 485 beygir gücü ve 562 Nm tork üreten daha güçlü 5.0 litrelik V8 motora sahip 2023 Mustang GT ise 43.090 dolardan başlıyor. Ayrıca altı ileri manuel şanzımanla da sunuluyor.

İlk olarak 1964 yılında Dearborn, Michigan'da üretilen Ford Mustang, kalite ve hız açısından diğer lüks otomobil tasarımlarıyla yarışmaya devam ediyor.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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