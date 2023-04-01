Arabanıza yakıt almadan bu haberi okuyun! Tek tıkla 50 TL indirim verilecek: Son tarih...







ING BANKASI KAMPANYA VE ŞARTLARI;







ING Bank, akaryakıt kampanyasına ilişkin bir açıklama yayınladı. Banka, farklı günlerde Bonus üyesi OPET istasyonlarında 4 kez 250 Türk Lirası harcayan müşterilerine 50 Türk Lirasıindirim sunuyor. Kampanyaya 31 Mart’a kadar katılabilirsiniz. Yani kampanya bugün son buluyor . Kampanyaya katılım sağlamak için harcamadan önce "OPET" yazıp 2205 numarasına SMS atmanız gerekiyor.ING Bank, akaryakıt kampanyasının detaylarını açıkladı. Banka, resmi internet sitesinde yayınladığı kampanya raporunda şu ifadelere yer verdi; • Kampanya, 16.02-31.03.2023 tarihleri arasında Bonus üye OPET istasyonlarında aynı anda ve farklı günlerde 4 defa en az 250 Türk Lirası akaryakıt veya otogaz tüketiminde geçerlidir. • Tüm harcamalar farklı günlerde yapılmalıdır. Aynı gün içerisinde yapılan akaryakıt veya otogaz harcamalarından sadece bir tanesi kampanyaya dahildir. • Kampanya kapsamında ING Pegasus BolBol Card, ING Pegasus BolBol Classic Card, ING Pegasus BolBol Premium Card ve ING Bonus Card yer almaktadır. • ING Light Card ve ING Bonus Business Card kampanyaya dahil değildir. • Kampanya müşteriye özel olduğu için her müşteri maksimum 50 Türk Lirası indirim kazanabilir. • Kampanyadan faydalanmak için işlemlerin Garanti BBVA POS'tan yapılması gerekmektedir. • Kampanyaya katılmak için harcama yapmadan önce "OPET" yazıp 2205 numarasına SMS atınız. • SMS, erişim kartının bağlı olduğu ING sistem cep telefonu numarasından gönderilmelidir. • Kampanyaya katılım, operatörün kendi tarifesine göre gönderilen her kısa mesaj için 1 mesaj olarak ödenir. • Faturalı işlemler, ikramiye kullanımı, sanal POS, sanal kart ve mail order işlemlerinin kampanyaya dahil olmadığının altı çizilmiştir.