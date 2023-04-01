Aktüel
01 Nisan 2023 - 10:00

Arabanıza yakıt almadan bu haberi okuyun! Tek tıkla 50 TL indirim verilecek: Son tarih...

Akaryakıt fiyatları dalgalanmayı sürdürürken, bankalar müşterilerine avantajlar sunuyor. ING Bank, akaryakıt kampanyasına ilişkin bir açıklama yayınladı. Benzin, motorin ve LPG alan müşterilere akaryakıt kampanyası açıklandı. Kampanyaya katılan müşteriler 50 lira indirim alacak. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

Aktüel
01 Nisan 2023 - 10:00
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Arabanıza yakıt almadan bu haberi okuyun! Tek tıkla 50 TL indirim verilecek: Son tarih...


ING Bank, akaryakıt kampanyasına ilişkin bir açıklama yayınladı. Banka, farklı günlerde Bonus üyesi OPET istasyonlarında 4 kez 250 Türk Lirası harcayan müşterilerine 50 Türk Lirasıindirim sunuyor. Kampanyaya 31 Mart’a kadar katılabilirsiniz. Yani kampanya bugün son buluyor . Kampanyaya katılım sağlamak için harcamadan önce "OPET" yazıp 2205 numarasına SMS atmanız  gerekiyor.

akaryakıt fiyatları

ING BANKASI KAMPANYA VE ŞARTLARI;



ING Bank, akaryakıt kampanyasının detaylarını açıkladı. Banka, resmi internet sitesinde yayınladığı kampanya raporunda şu ifadelere yer verdi;

• Kampanya, 16.02-31.03.2023 tarihleri arasında Bonus üye OPET istasyonlarında aynı anda ve farklı günlerde 4 defa en az 250 Türk Lirası akaryakıt veya otogaz tüketiminde geçerlidir.

• Tüm harcamalar farklı günlerde yapılmalıdır. Aynı gün içerisinde yapılan akaryakıt veya otogaz harcamalarından sadece bir tanesi kampanyaya dahildir.

• Kampanya kapsamında ING Pegasus BolBol Card, ING Pegasus BolBol Classic Card, ING Pegasus BolBol Premium Card ve ING Bonus Card yer almaktadır.

• ING Light Card ve ING Bonus Business Card kampanyaya dahil değildir. 

• Kampanya müşteriye özel olduğu için her müşteri maksimum 50 Türk Lirası indirim kazanabilir.

• Kampanyadan faydalanmak için işlemlerin Garanti BBVA POS'tan yapılması gerekmektedir.

• Kampanyaya katılmak için harcama yapmadan önce "OPET" yazıp 2205 numarasına SMS atınız.

• SMS, erişim kartının bağlı olduğu ING sistem cep telefonu numarasından gönderilmelidir.

• Kampanyaya katılım, operatörün kendi tarifesine göre gönderilen her kısa mesaj için 1 mesaj olarak ödenir.

• Faturalı işlemler, ikramiye kullanımı, sanal POS, sanal kart ve mail order işlemlerinin kampanyaya dahil olmadığının altı çizilmiştir.

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