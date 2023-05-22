Arabası, ehliyeti olan herkese duyuruldu! O trafik cezaları silinecek: O yoksa ceza da yok!

TRAFİK CEZALARI SİLİNEBİLİR

Trafik cezası olan insanlarla ilgili mahkemeden emsal bir karar çıktı. Peki trafik cezalarının silinmesi için ne yapmak gerekiyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Gaziantep ilinde ikamet eden avukat İmam Akgün Çuhdaroğlu geçtiğimiz sene Ekim ayında evine gelen 21 Eylül 2022 tarihli trafik cezası tebligatında trafikte telefonla konuştuğu iddiasıyla kesilen 427 TL para cezasına itiraz etti. Gelen tebligatta bir görüntü olmadığını dile getiren Çuhadaroğlu İkinci Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Vatandaş, belirtilen tarihte aracını kullanmış olabileceğini ama telefon görüşmesi yapmadığını ve trafik cezasında da bir görüntü bulunmadığını dile getirdi. Emniyet Müdürlüğü tarafından ceza ile ilgili bilgi ve belgeler talep edildi ve cezanın trafik müfettişine bildirilerek kesildiği öğrenildi.Yapılmış değerlendirme sonrasında ceza ile ilgili bir kamera kaydı ya da fotoğraf olmadığı için yanlış kaydedilecek bir ceza olduğuna ve trafik cezasının iptal edilmesine karar verdi. Çuhadaroğlu konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı; 'Geçtiğimiz sene Eylül ayında arabamla seyir halinde olduğum sırada telefonla görüştüğüm ile ilgili para cezası verildiğini öğrendim. Ceza tutanağı içinde bir görüntü olmadığı için itiraz hakkımı kullandım. İtiraz gerekçemde görsel ve video kaydı olmadığını dile getirdim. Bu cezanın haksız ve hukuka aykırı olduğu anlaşıldı ve trafik cezası iptal edildi. Mahkeme yaptığım itirazı haklı buldu. Somut delillere dayanmayan sebeplerle trafik cezası kesilmesi olmaması gereken bir durum. Vatandaşlara eğer bu şekilde bir ceza bilgisi gelirse görüntü olup olmadığına dikkat etmeleri gerekiyor. Eğer bu şekilde bir ceza gelirse Sulh Ceza Mahkemelerine başvuru yaparak itiraz edebilirler. Mahkemeler bu şekilde cezaları iptal ediyor.'