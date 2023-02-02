Arabası, ehliyeti olanlar aman dikkat! Bunu yapan 436 TL ceza ödemek zorunda! Listeye bakan trafiğe çıkmaya korkacak!







YENİ TRAFİK CEZALARI







2023 senesine girmeden kısa bir süre önce trafik ceza tutarları yenilenmişti. Yani yene sene gelmeden ceza artışları yaşanmıştı. Yeni ceza tarifeleri ise yeni seneyle birlikte uygulanmaya başladı. Peki hangi ceza ne kadar arttı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken yeni trafik ceza tutarları belirlendi. En önemlisi ise emniyet kemeri kullanımına dikkat etmek çünkü cezası büyük oranda artarak 436 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz sene emniyet kemeri takmama cezası 196 TL'yken bu sene 436 TL'ye çıktı. Ön koltukta şoför dışında oturan yolcuların da ceza yememek için emniyet kemeri takması gerekiyor. İşte o yeni trafik ceza tutarları;-Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 427 TL'den 927 TL'ye, -Alkollü araç kullanmanın cezası 1.906 TL'den 4 bin 250 TL'ye, -Hız sınırını yüzde 30 oranında aşmanın cezası 427 TL'den 953 TL'ye, -Hız sınırını yüzde 30'dan fazla aşmanın cezası 888 TL'den 1.979 TL'ye, -Ruhsatsız araç kullanmanın cezası 166 TL'den 370 TL'ye, -Emniyet kemeri takmama cezası 196 TL'den 436 TL'ye, -Park yasağı ihlali etmenin cezası 196 TL'den 436 TL'ye, -Engelli otoparkını işgal etmenin cezası 392 TL'den 874 TL'ye, -Araç kullanırken cep telefonu kullanmanın cezası 427 TL'den 953 TL'ye, -Kış lastiği kullanmama cezası 1.137 TL'den 2 bin 534 TL'ye çıktı.