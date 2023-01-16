Arabası olan hemen depoları fullesin! Cepleri ateş gibi yakacak yeni zam duyuruldu: Saat 00.00'da tarife değişiyor!







İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER VE YARIN İTİBARİYLE GELECEK ZAMLAR







Brent Petrol Fiyatlarındaki Artış Sonucu Benzin Fiyatlarına 67 Kuruş ZamTürkiye'de benzin fiyatlarına 67 kuruş zam geleceği söyleniyor. Brent Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle benzin fiyatlarına zam yapılması planlanmaktadır. Bu zam, 16 Ocak 2023 günü gece yarısından itibaren geçerli olacak ve İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,36 TL olarak belirlenecektir.Bu zam, vatandaşların harcamalarını etkileyecek ve benzin tüketimini azaltmaya neden olabilir. Ayrıca, bu zamın sektör üzerindeki etkisi de merak edilmektedir. Özellikle taşımacılık ve ticaret sektörü, benzin fiyatlarındaki artış nedeniyle maliyetlerinde artış yaşayabilir.Motorin fiyatlarına ilişkin olarak henüz bir zam bilgisi verilmedi. Bu nedenle, motorin fiyatlarının değişip değişmeyeceği veya değişme durumunda ne kadar değişeceği konusunda net bir bilgi yok. Bu arada, bu zam öncesinde İstanbul'da motorinin litre fiyatı 22,07 TL ve benzinin litre fiyatı 19,69 TL olarak satışa sunulmaktadır. Bu zam sonrasında benzinin litre fiyatı 20,36 TL olarak belirlenmiştir.