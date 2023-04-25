Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! 1 Mayıs'tan sonra daha fazla ödeyeceksiniz: İşte cebinizden çıkacak yeni miktar

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme daha yapıldı. Yeni karara göre araç sahipleri, 1 Mayıs tarihinden itibaren trafik sigorta primleri için yeni rakamlar ödeyecekler. Sigorta şirketleri için bir defaya mahsus olmak üzere nisan ayında yüzde 5 artış yapma hakkı olduğu duyuruldu. Bu rakamların Mayıs ayında yüzde 7'lik bir artışa eşdeğer olduğu açıklandı. Haziran ayında ise trafik sigorta primleri üzerinde yüzde 2'lik bir artış yapılacağı belirtildi.
17.598 TL TRAFİK SİGORTASI ÖDENECEK
Araç sahiplerinin yeni düzenlemeyle birlikte ödeyecekleri prim miktarları, Türkiye'de bulunan yaklaşık 26 milyon araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle, yapılan düzenleme birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Özellikle, son dönemde MTV ve ÖTV üzerinde yapılan zamlar ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlar nedeniyle, araç sahiplerinin trafik sigorta primleri üzerinde yapılan değişiklikler, vatandaşlar arasında tepkilere neden oluyor. Sonuç olarak, yeni düzenlemeyle birlikte araç sahipleri, 1 Mayıs'tan itibaren trafik sigorta primleri için yüksek miktarlar ödeyecekler. Bu durum, birçok kişi için maddi sıkıntılara neden olabilir. Ancak, araç sahipleri için en uygun trafik sigorta seçeneklerini araştırmak ve karşılaştırmak, daha uygun fiyatlar bulmalarına yardımcı olabilir.