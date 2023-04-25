EKONOMİ
25 Nisan 2023 - 09:30

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! 1 Mayıs'tan sonra daha fazla ödeyeceksiniz: İşte cebinizden çıkacak yeni miktar

Araç sahiplerine ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı ve mevcut trafik sigorta primleri sil baştan yenilendi. Bu kararla birlikte araç sahipleri için ödenecek tutarlar değişti. Ayrıntılar haberimizde...

EKONOMİ
25 Nisan 2023 - 09:30
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Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! 1 Mayıs'tan sonra daha fazla ödeyeceksiniz: İşte cebinizden çıkacak yeni miktar


Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme daha yapıldı. Yeni karara göre araç sahipleri, 1 Mayıs tarihinden itibaren trafik sigorta primleri için yeni rakamlar ödeyecekler. Sigorta şirketleri için bir defaya mahsus olmak üzere nisan ayında yüzde 5 artış yapma hakkı olduğu duyuruldu. Bu rakamların Mayıs ayında yüzde 7'lik bir artışa eşdeğer olduğu açıklandı. Haziran ayında ise trafik sigorta primleri üzerinde yüzde 2'lik bir artış yapılacağı belirtildi.

17.598 TL TRAFİK SİGORTASI ÖDENECEK

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Yapılan yeni düzenleme çerçevesinde, araç sahiplerinin trafik sigorta primleri üzerinde yüzde 16'lık bir artış yapılacağı ifade ediliyor. Bu değişiklikle birlikte, hasarlı sürücüler trafik sigortası olarak 17.598 TL ödeyecekler. Diğer sürücüler ise 2.933 TL'ye düşen trafik sigorta primlerini ödeyecekler. Bu düzenlemeyle birlikte araç sahipleri, yüksek prim ödemeleriyle karşı karşıya kalacaklar.



Araç sahiplerinin yeni düzenlemeyle birlikte ödeyecekleri prim miktarları, Türkiye'de bulunan yaklaşık 26 milyon araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle, yapılan düzenleme birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Özellikle, son dönemde MTV ve ÖTV üzerinde yapılan zamlar ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlar nedeniyle, araç sahiplerinin trafik sigorta primleri üzerinde yapılan değişiklikler, vatandaşlar arasında tepkilere neden oluyor.

Sonuç olarak, yeni düzenlemeyle birlikte araç sahipleri, 1 Mayıs'tan itibaren trafik sigorta primleri için yüksek miktarlar ödeyecekler. Bu durum, birçok kişi için maddi sıkıntılara neden olabilir. Ancak, araç sahipleri için en uygun trafik sigorta seçeneklerini araştırmak ve karşılaştırmak, daha uygun fiyatlar bulmalarına yardımcı olabilir.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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