Arabası olan herkesi kapsıyor! O ödeme için tarih açıklandı: Yapmayana ceza yağacak







Duyuru neleri kapsıyor?







Vergi beyanname ve bildirimlerinin verilme süreleri

Tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri

Deprem tarihinden önce tahakkuk eden ve ödeme süresi mücbir sebep ilan edilen döneme rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi

MTV'nin 2023 yılı ikinci taksit ödeme dönemi

Deprem tarihinden önce vergi daireleri, re'sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonraki bir tarihe rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi

Etkilenen bölgedeki vergi mükellefleri için önemli bilgiler

Etkilenen bölge dışındaki vergi mükellefleri

Gelir İdaresi Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli son depremlerden etkilenen Sivas ilinin Gürün ilçesinde resmi olarak mücbir sebep hali ilan etti. Duyuru, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. taksit ödemelerini yapacak olan araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor.Yazılı açıklamaya göre, ilgili durumların süresi uzatılmıştır;Mücbir sebep hali süresince, etkilenen bölgedeki mükelleflerin verilmesi gereken beyanname ve bildirimleri 15.08.2023 Salı gününe kadar vermeleri gerekiyor. Ayrıca, bunların üzerine tahakkuk eden vergiler, diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri 31.08.2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenebilecek. Ayrıca, etkilenen bölgedeki mükellefler 02.10.2023 Pazartesi günü sonuna kadar başvurmaları ve gerekli koşulları sağlamaları halinde vergi borçlarını faizsiz olarak 24 aya kadar taksitle ödeyebilecek.Etkilenen bölge dışındaki mükelleflerin mücbir sebep hali kapsamında bulunan meslek mensupları ile Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunması halinde verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri ile bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri uzatıldı. Sonuç olarak, vergi mükelleflerinin daha fazla bilgi almak ve mücbir sebep hali süresince uzatılan sürelerden yararlanmak için yerel vergi dairelerine başvurmaları tavsiye edilir.