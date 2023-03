Arabası olan milyonlarca kişi için karar çıktı! Borçları sıfırlanacak: Yararlanacak mısınız hemen öğrenin!

ARAÇ MUAYENE CEZASI NASIL BELİRLENMEKTEDİR?







Otomobil sahipleri sevinçle karşıladı! Yaklaşık 20 milyon araç sahibi için yeni bir af yasası çıkarıldı ve tüm borçları silinecek. Bu uygulama kapsamında normalde uygulanan yasalar geçersiz kabul edilecek. Araç muayene süresi geciktirildiğinde, her ay için %5 cezai yaptırım uygulanıyordu. Ancak yapılandırma kapsamında, özel indirimler sayesinde bu oran daha da azaltılabilecek. Otomobil sahipleri için büyük bir rahatlama olan bu gelişme, sektördeki birçok kişi tarafından memnuniyetle karşılandı.Araçların trafikte güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için yasal bir zorunluluk olan araç muayene işlemleri devlet tarafından gerçekleştirilmektedir. Her yıl araç sahipleri, araçlarının muayene ücretlerini TÜVTÜRK aracılığıyla ödemektedirler. Sıfır kilometre araçlar için 3 yılda bir, eski model araçlar için ise 2 yılda bir muayene yaptırılması gerekmektedir. Ticari araçlar ise her yıl muayene edilmelidir. Araç muayene süresi içerisinde ücret ödemesini yapmayan veya ödemesini geciktiren araç sahipleri, her ay gecikme zammı olarak muayene ücretinin %5'i üzerinden hesaplanan bir cezai yaptırım ile karşılaşır. Muayene tarihi, bir önceki muayene tarihi üzerinden hesaplanır. Araç muayene süresinin dolup dolmadığını öğrenmek için aracın tescil tarihi üzerinden bilgi alınabilir. Araç muayene randevusu almak için öncelikle TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesi veya 0850 222 88 88 numaralı telefon hattı kullanılarak randevu talebinde bulunulmalıdır. Randevu talebi oluşturulduktan sonra ödeme işlemi, nakit veya kredi kartı kullanılarak gerçekleştirilebilir.Araç muayene süresini geciktirenlerin ödedikleri cezalar, yeni yapılandırma yasası kapsamında silinecek. Bu düzenleme, Resmi Gazete'de yayınlanarak araç sahiplerine cezai indirim fırsatı sunuldu. Gecikme cezaları tamamen silinecek. Yeni yapılandırma yasasından faydalanmak isteyen araç sahipleri, 30 Eylül 2023 tarihine kadar araç muayene işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Bu uygulama, araç muayene süresini geciktiren tüm araç sahipleri için geçerli olacak.