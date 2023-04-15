Arabası olana güzel haber tez ulaştı! Benzin, motorin ve LPG alacak olanlar dikkat: 50 TL indirim yapılacak! Sürekli ve daimi olarak yapılan zamlar sonrasında iyice yıpranan yorulan arabası olan vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Beklenen zam sonunda geldi. Yüksek fiyatlar nedeniyle arabaya binmeyi bile unutan halk için sevindirici haber duyuruldu. Buna göre benzin, motorin ve LPG'ye yeni zam geliyor. İşte detaylar...
BENZİN, MOTORİN VE LPG İÇİN 50 TL İNDİRİMBankaların sıklıkla müşteri kaybetmemek için kampanya haberleri yayınladığı biliniyordu. Müşteri kaybetmemek için bir çok kampanya duyuran bankalar burada benzin, motorin ve LPG indirimlerinden sıklıkla yararlanmaktaydı. Müşterileri için akaryakıtlarda indirim yapan bankalardan en son ING Bank'dan duyuru geldi. Banka 50 TL indirim yaptığını duyurdu. İşte ayrıntılar...
ING Bank'ın paylaştığı ve açıkladığı bilgilere göre, Bonus üyesi Petrol Ofisi istasyonları üzerinde farklı günlerde olmak üzere 4 defa 250 TL harcama yapıldığında, 50 TL indirimli para verilecek. 15 Mayıs tarihine kadar kampanyasının geçerliliği bulunmaktadır. Kampanyaya katılmak için harcamada bulunmadan önce ”POAS” yazarak, 2205’e SMS göndermeniz gerekiyor.
Kampanyanın tarih aralığı ise 1 Nisan ve 15 Mayıs 2023 tarihleri arasında bulunuyor. Bonus üyesi Petrol Ofisi istasyonları üzerinde farklı günler ve tek seferlik, 4 defaya mahsus 250 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz harcaması yeterli olacak.