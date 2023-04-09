Arabası olanlar dikkat! 1 Nisan'dan itibaren başladı: Bakanlık tek tek uyardı!







ARACI OLANLAR İÇİN 1 NİSAN'DA BAŞLADI!







İçişleri Bakanlığı o tarih itibari ile kış lastiği zorunluluğunun kalktığını duyurdu. Yaz lastiğine geçiş yapılmasını belirtti. Hangi tarih itibari ile kış lastiği zorunluluğu kaldırıldı? İşte tüm detaylar haberimizde.İçişleri Bakanlığı 1 Nisan itibari ile kış lastiği zorunluluğunun kalkacağını dile getirdi. Şehirlerarası yolculukta kış lastiği zorunluluğu kalkmıştır. Bugün de dahil olmak üzere 1 Nisan itibariyle zorunluluk kaldırılmıştır.81 ilde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari, özel araçlar için kış lastiği zorunluluğu son buldu. İçişleri Bakanlığı konu ile ilgili açıklamada bulundu. Lastik tamircileri uzman ustalar da gelen duyuru ile birlikte açıklamada bulundu. Yaz mevsimine geçiş yaparken bahar aylarında kış lastiğinin kaldırılması gerektiğini belirtti. Yakıt tüketimini arttırdığı ve aracı yorduğunu da ekledi. Yaz lastiği sürüş güvenliği için oldukça mühimdir. Kış lastiği ile yaz aylarında sürmek de tehlike arz etmektedir. Araca ve sürücülerine zarar verebilmektedir. Kış lastiği sürüşte fazladan ses çıkarmaktadır. Bu da arabayı fazlaca yormaktadır. Aynı zamanda yakıt tüketimini de arttırmaktadır. Yaz aylarında kış lastiği kullanmaya devam etmek fren mesafesini uzattığı için güvenliği ortadan kaldırmaktadır. Yaz lastiğine geçiş yapmak oldukça önemlidir.