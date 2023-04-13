Arabası olanlar dikkat! 30 Haziran'a kadar süreniz var: 750 TL indirim yapılacak

Digipol.com, sigorta sektöründeki en önde gelen firmaların bir araya gelerek oluşturduğu bir online sigorta platformudur. Firmanın yeni kampanyası ile, kasko, zorunlu trafik sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası, bireysel sağlık sigortası veya konut sigortası poliçeleri satın alan müşteriler, Opet akaryakıt istasyonlarında 750 TL'ye varan kazanma fırsatına sahip olacaklar. Kampanya 5 Eylül 2023 tarihine kadar geçerli olacak ve poliçe tutarının minimum 3.500 TL (trafik sigortası için) veya 3.000 TL (kasko sigortası için) olması gerekmektedir. Ancak, bu tutarların altındaki poliçeler Opet akaryakıt puanlarından yararlanamayacaktır.
Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin, sigorta poliçesi satın alırken belirtilen süre içinde hediye kodunu SMS aracılığıyla etkinleştirmeleri gerekmektedir. Poliçe süresi sona erdikten sonra, kampanya kodları kayıtlı cep telefonlarına SMS olarak gönderilecektir. Ancak, poliçeyi belirtilen süreden önce iptal eden müşteriler promosyondan yararlanamayacaklardır.
Kampanyanın bir diğer önemli detayı da Opet akaryakıt puanlarının sadece trafik ve kasko sigortası poliçeleri için geçerli olmasıdır. Tamamlayıcı sağlık sigortası, bireysel sağlık sigortası veya konut sigortası poliçeleri için Opet akaryakıt puanları kullanılamaz. Sonuç olarak, Digipol.com müşterileri, sigorta ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda Opet akaryakıt istasyonlarında yapacakları harcamalarda da büyük kazançlar elde edebileceklerdir.