Arabası olanlar dikkat! Akaryakıt fiyatlarına devlet eli değdi: İndirim müjdesi listeyi değiştirdi!







AKARYAKITTA İNDİRİM







Ziraat Bankası müşterilerine çeşitli kampanyalar düzenlerken bu defa akaryakıt üzerinden yüzleri güldürdü. 28 Şubat ve 31 Mart tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyayla beraber 75 TL Vakıfbank ise 60 TL olmak üzere puan indirimi yapılacağı haberi verildi. İşte, akaryakıtta ki 135 TL indirim kampanyasına ilişkin detaylar haberimizde yer almaktadır.Ziraat Bankası tarafından 16 Şubat ve 31 Mart tarihleri arasında geçerli olan indirim haberi gelirken anlaşmalı akaryakıt istasyonlarından Bankkart ile POS cihazından 250 TL ve üzeri harcama yapıldığında 75 TL bankkart lira verileceği duyuruldu. Vatandaşların kazandırdığı 75 TL puan ise bir sonraki akaryakıt alımında indirim olarak karşınıza çıkacaktır. Ziraat Bankası kampanyasından yararlanmak için Bankkart mobil ya da bankkart.com.tr'den katılım sağlanabilir. Bununla beraber işlemlerin iptali ya da iadesinde ise kazanılan puanlar geri alınır. Bir işyerinden yapılacak olan işlemlerin ilki kampanyaya dahil edilirken yalnızca asıl kart sahipleri yararlanabilir. Kampanya içerisinde kazanılan bankkart liralar ise 6 Nisan 2023 tarihilerinde hesaplara yüklenecektir.Vakıfbank tarafından başlatılan akaryakıt indiriminde ise Worldcard ile 1-28 Şubat tarihlerinde geçerli olup tek seferde yapılacak olan 4 kez 500 TL ve üzeri alışverişlerde 60 TL worldpuan hediye edileceği bildirildi. Kazanılan 60 TL kullanımı ise bir sonraki akaryakıt indiriminde kullanılabilir. Vakıfbank kampanyasında ise işlemlerin iptal durumunda avans puanlar geri alıanileceği gibi nakit çekim, iade, mail order işlemleri kampanya kapsamının dışında tutulur.