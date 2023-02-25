Arabası olanlar yandı! Bunu yapanlar 4.064 TL ceza ödemek zorunda kalacak: Sakın yapmayın

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Trafik cezaları 2023 senesinde epey yükseltildi. Peki trafik cezaları kapsamında hangi sürücüler 4 bin TL ceza ödemek zorunda kalacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Trafik cezaları kaza önlenmesi, trafik akışlarının düzenli şekilde ilerlemesi amaçlarıyla düzenlenen ve insanların kurallara uymasını sağlayan cezalardır. Belirlenen kurallara uyulmadığı zaman insanlar para cezalarını ödemek zorundadır. 2023 senesinde trafik cezalarına epey zam gelerek yüzde 112.9 oranında artmıştı.Alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüler 4 bin 64 TL para cezası ödemek zorunda kalacak ve aynı zamanda araçları da trafikten men edilecek. Karayollarında uyulması gereken belirlenmiş hız sınırlarının aşılması da araçtan araca değişse de hız sınırını yüzde 10-30 arasında aşan sürücü 951 TL, hız sınırını yüzde 30-50 arasında aşan sürücü 1.979 TL, hız sınırını yüzde 50 oranından fazla aşan sürücü 4 bin 64 TL ceza ödemek zorundadır.