Arabası olanların başı dertte! Bunu yapar yapmaz 950 TL'si cebinden uçacak: Ödemeyeni felaket bekliyor













Ehliyet sahibi vatandaşların dikkat etmesi gereken bu konu gündemde bomba gibi düştü. Yeni yılla birlikte hem ehliyet hem de ehliyet kursu artırıldı. Ayrıca ehliyet almak için yaklaşık 10-15 bin lira harcanıyor. Yolda olanlar artık artan cezalardan haberdar edildi. İşte detaylar...yeni yıl yeni trafik cezası sürücüleri şaşırttı. Dolayısıyla 2023'ten itibaren kırmızı ışıkta geçmenin cezası 951 liraydı. Hız sınırını %10-30 aşmak 951 lira, %30-50 aşmak 979 liraya çıktı. Ayrıca hızı %50 aşmanın cezası da 4064 liraya çıktı. Bu cezalara ek olarak sıklıkla karşılaştığımız alkollü araç kullanma cezası ilk tutuklamada 4064 lira, ikinci tutuklamada 5096 lira oldu. Telefonla araç kullanma cezası geçen yıl 427 lira iken bu yıl 951 lirayı buldu. Kentin güvenlik sisteminin araçta telefon kullanımına verdiği ceza, izleyenleri şok etti. Ülkemizdeki en büyük sorunlardan biri olan emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 436 liraya yükseldi.