Arabası olanların tadı kaçacak! Akaryakıta çifter çifter zam geldi: Depoyu erkenden fullemeyenin cebi yanacak!

Sürücüleri üzen o haber
sosyal medya üzerinden geldi. Geçtiğimiz günlerde yapılan indirimler hiç bir işe yaramayacak. Çifte zam vatandaşı şoka uğrattı. Zam oranları nasıl olacak? Konunun ayrıntıları haberimizde.
ÇİFTE ZAM GELİYOR
Akaryakıt sektörü geçtiğimiz yıllardan beri sürekli dalgalı hareketleriyle vatandaşı zorluyordu. Akaryakıta en son geçtiğimiz haftalarda indirim yapılmıştı. Şimdi ise o indirim bile kar etmeyecek. Çünkü açıklamalarda akaryakıta çifte zam yapılacağı duyuruldu. Benzin ve motorin fiyatlarında yapılacak zamla sürücüler artık kendi araçlarını değil toplu taşıma tercih etmeye başlamıştır. Bu durumun çifte zam sonrası artması da muhtemel. Bu gece yarısından itibaren gelecek olan zam oranları açıklandı. Benzin fiyatlarına 1 lira 9 kuruş zam yapılacak. Aynı zamanda motorin fiyatlarına da 1 lira 21 kuruş zam yapılacak.
POMPAYA YANSIMAYABİLİR
Akaryakıt zam açıklamalarından sonra canı sıkılan vatandaş kara kara düşünürken bir haber daha açıklandı. Ülkemizde 6 şubat günü 7.7 ve 7.6 şiddetinde gerçekleşen deprem felaketi göz önüne alınarak devletin müdahale yapabileceği düşünülüyor. !0 ili etkileyen binlerce enkaza sebep olan deprem sonrasında alanda akaryakıta ihtiyaç duyuldu. Fakat afet bölgesinde akaryakıt sıkıntısı da yaşanmaya başladı. Henüz resmi bir açıklama olmamasının yanı sıra, devletin akaryakıt zamlarında bir müdahale yapabileceği ve pompaya yansıtılmama ihtimalinin olabileceği düşünülüyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL:
Benzin Fiyatı- 20.9 TL Motorin fiyatı- 21.27 TL LPG litre fiyatı- 11.99 TL
ANKARA:
Benzin Fiyatı-21.18 TL Motorin Fiyatı-21.58 TL LPG litre Fiyatı-11.99 TL
İZMİR:
Benzin Fiyatı-21.08 TL Motorin Fİyatı-21.61 TL LPG litre Fiyatı-11.79 TL