EKONOMİ
15 Ocak 2023 - 09:45

Arabası olmayan üzülmesin! Araç fiyatlarını görenin başı dönüyor: İşte fiyat artışının asıl nedeni!

Araç sahibi olmak isteyenler son zamanlarda oldukça endişeliydi. Bu kez de sıfır ve ikinci el otomobiller hakkında dikkat çeken bir yorum oldu. Hem yeni sıfır otomobil hem de kullanılmış ikinci el otomobil almayı düşünenlere kötü haber verildi.

EKONOMİ
15 Ocak 2023 - 09:45
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Arabası olmayan üzülmesin! Araç fiyatlarını görenin başı dönüyor: İşte fiyat artışının asıl nedeni!


Fırlayan otomobil fiyatları ile ilgili açıklama yapıldı.Bu arada marka, 2023 yılının gelmesiyle birlikte fiyat listesinde değişikliğe gitmeye başladı. Fiyat artışı sonucunda vergi oranının arttığı bir modelde, bazı firmalar sembolik olarak fiyatlarını artırırken, diğerleri fiyatlarını 30.000 TL'nin üzerinde artırdı. Yeni araçların satış listeleri otomobil üreticilerince seçilecek olan oran artışlarını yansıtacak şekilde 2023'te yeniden revize edilecek.

OTOMOBİLLERDEKİ FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ 

Son aylarda sıfır ve ikinci el otomobillerde fiyat revizyonları yenilendi. Artan fiyatlar ve döviz kurlarından dolayı sıfır otomobillerde ÖTV düzenlemesi kaldırıldı. Fiyatlar ÖTV öncesine geri dönerken yeni hem de ikinci el araba pazarları kısıtlandı.



Araç fiyatlarının artışının asıl nedeni

Otomobil piyasasını sıkıştırmak ve istikrarsız hale getirmek amacı ile birlikte faaliyet gösterdiği düşünülen satıcılara karşı müfettişler görevlendirildi. İstanbul Otomobil Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, pazardaki dengesizliğin neden meydana geldiğini açıkladı.

Yeni ve ikinci el araç pazarlarının kontrol altına alındığı söylendi. Bakan Muş yaptığı açıklamada, "Pazar satışları için sıfır ve ikinci el araç piyasalarında darboğaz yaratmaya ve istikrarsızlaştırmaya çalıştığından şüphelenilen kişiler hakkında müfettişler görevlendirilmiştir" dedi.

İstanbul Otomobil Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel ise otomobil fiyatlarında meydana gelen bu artışın temel sebeplerini açıkladı. Ertemel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Küresel salgının yol açtığı arz sorunu en önemlilerinden biri olan fiyat artışının bir takım önemli nedenleri var. Talebin karşılanması için yeterli yeni araç olmadığı için fiyatlar genel olarak mevcut araçlardan daha yüksektir. Bu diğer endüstrilerde de aynıdır ve ürün olmadığında fiyat artışı mutlaka ortaya çıkar.

"Otomobil fiyatlarındaki artışın ana nedeni"

Piyasada sıfır araba olmamasına rağmen kullanılmış bir arabanın fiyatı sıfır bir arabanın fiyatı kadar yüksek olabilir. Ne yazık ki bu, tüm dünyayı etkilediği için çözülmesi zor bir sorun. Öte yandan, ülkemizde araba fiyatlarının bu kadar yüksek olmasının ana nedenlerinden biri de kar amacıyla "kayıtsız" araba alıp satanların sayısıdır.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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