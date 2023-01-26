Arabası olmayanlar dikkat! Dacia'nın bu modellerinde dev indirim yapıldı: Kampanyayı kaçıran pişman olacak!







BU FİYATLARI KAÇIRAN ÇOK ÜZÜLÜR! DACİA'NIN O MODELLERİNDE FİYATLAR İNDİ: 2023 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ ÇOK KONUŞULACAK!







DACİA 2023 OCAK AYI FİYATLARI

Yeni yılla birlikte otomobillerin fiyat listelerinde de değişiklikler olmaya başladı. Otomobil almak isteyenler bayiden sıfır kilometre Dacia otomobil fiyatlarını merak edip araştırmaya başladılar. 2023 yılı Dacia otomobil fiyatları heberimizde…Araba almak her geçen gün daha da zorlaştı ve fiyat artışları cesaretimi kırmaya başladı. ÖTV dilim değişikliği %11'lik bir fiyat artışına neden oldu ve fiyat yeni yıl için Ocak ayında güncellendi. 2023 Ocak ayı itibari ile Dacia fiyat listesi yayınlandı. Dacia modellerine bakıldığında artık 500.000 TL'nin altında otomobil yok ama bu artık mümkün ve 2023 rakamları güncellendi. İşte 2023 Dacia modellerinin fiyatları:Essential Stepway Tce 90 bg 2022 Aralık ayı 450.500 Türk Lirası 2023 Ocak ayı 474.900 Türk Lirası Essential Stepway Tce 90 bg CVT 2022 Aralık ayı 508.900 Türk Lirası 2023 Ocak ayı 529.000 Türk Lirası Expression Stepway Tce 90 bg CVT 2022 Aralık ayı 526.900 Türk Lirası 2023 Ocak ayı 551.000 Türk Lirası Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu 2022 Aralık ayı 555.000 Türk Lirası 2023 Ocak ayı 609.900 Türk Lirası Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 2022 Aralık ayı 603.900 Türk Lirası 2023 Ocak ayı 623.900 Türk Lirası Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu 2022 Aralık ayı 603.900 Türk Lirası 2023 Ocak ayı 629.900 Türk Lirası Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 2022 Aralık ayı 608.900 Türk Lirası 2023 Ocak ayı 643.900 Türk Lirası Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu 2022 Aralık ayı 634.000 Türk Lirası 2023 Ocak ayı 654.900 Türk Lirası Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 2022 Aralık ayı 649.000 Türk Lirası 2023 Ocak ayı 668.900 Türk Lirası Essential TCe 90 bg 2022 Aralık ayı 512.900 Türk Lirası 2023 Ocak ayı 532.900 Türk Lirası Expression ECO- G 100 bg 2022 Aralık ayı 563.300 Türk Lirası 2023 Ocak ayı 618.000 Türk Lirası Essential TCe 150 bg 4x4 2022 Aralık ayı 624.500 Türk Lirası 2023 Ocak ayı 649.000 Türk Lirası Essential TCe 150 bg EDC 2022 Aralık ayı 628.000 Türk Lirası 2023 Ocak ayı 656.900 Türk Lirası Journey TCe 150 bg EDC 2022 Aralık ayı 674.900 Türk Lirası 2023 Ocak ayı 704.000 Türk Lirası Essential Blue dCi 115 bg 4x4 2022 Aralık ayı 691.900 Türk Lirası 2023 Ocak ayı 721.900 Türk Lirası