EKONOMİ
26 Ocak 2023 - 18:15

Arabası olmayanlar dikkat! Dacia'nın bu modellerinde dev indirim yapıldı: Kampanyayı kaçıran pişman olacak!

Her geçen gün nüfus artışının yaşandığı bir ülkede yaşıyoruz ve bu durumda toplu taşıma araçlarını kullanmak bazen eziyet haline gelebiliyor. Vatandaş araba almak istiyor ama maalesef otomobil fiyatları el yakıyor. Ama Dacia otomobil şirketinden otomobil alacakları sevindiren bir haber geldi. İşte haberin detayları…

EKONOMİ
26 Ocak 2023 - 18:15
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Arabası olmayanlar dikkat! Dacia'nın bu modellerinde dev indirim yapıldı: Kampanyayı kaçıran pişman olacak!
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Yeni yılla birlikte otomobillerin fiyat listelerinde de değişiklikler olmaya başladı. Otomobil almak isteyenler bayiden sıfır kilometre Dacia otomobil fiyatlarını merak edip araştırmaya başladılar. 2023 yılı Dacia otomobil fiyatları heberimizde…otomobil

 

BU FİYATLARI KAÇIRAN ÇOK ÜZÜLÜR! DACİA'NIN O MODELLERİNDE FİYATLAR İNDİ: 2023 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ ÇOK KONUŞULACAK!



Araba almak her geçen gün daha da zorlaştı ve fiyat artışları cesaretimi kırmaya başladı. ÖTV dilim değişikliği %11'lik bir fiyat artışına neden oldu ve fiyat yeni yıl için Ocak ayında güncellendi. 2023 Ocak ayı itibari ile Dacia fiyat listesi yayınlandı. Dacia modellerine bakıldığında artık 500.000 TL'nin altında otomobil yok ama bu artık mümkün ve 2023 rakamları güncellendi. İşte 2023 Dacia modellerinin fiyatları:

DACİA 2023 OCAK AYI FİYATLARI

Essential Stepway Tce 90 bg

2022 Aralık ayı 450.500 Türk Lirası

2023 Ocak ayı 474.900 Türk Lirası

Essential Stepway Tce 90 bg CVT

2022 Aralık ayı 508.900 Türk Lirası

2023 Ocak ayı 529.000 Türk Lirası

Expression Stepway Tce 90 bg CVT

2022 Aralık ayı 526.900 Türk Lirası

2023 Ocak ayı 551.000 Türk Lirası

Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu

2022 Aralık ayı 555.000 Türk Lirası

2023 Ocak ayı 609.900 Türk Lirası

Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu

2022 Aralık ayı 603.900 Türk Lirası

2023 Ocak ayı 623.900 Türk Lirası

Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu

2022 Aralık ayı 603.900 Türk Lirası

2023 Ocak ayı 629.900 Türk Lirası

Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu

 2022 Aralık ayı 608.900 Türk Lirası

2023 Ocak ayı 643.900 Türk Lirası

Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu

2022 Aralık ayı 634.000 Türk Lirası

2023 Ocak ayı 654.900 Türk Lirası

Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu

2022 Aralık ayı 649.000 Türk Lirası

2023 Ocak ayı 668.900 Türk Lirası

Essential TCe 90 bg

2022 Aralık ayı 512.900 Türk Lirası

2023 Ocak ayı 532.900 Türk Lirası

Expression ECO- G 100 bg

2022 Aralık ayı 563.300 Türk Lirası

2023 Ocak ayı 618.000 Türk Lirası

Essential TCe 150 bg 4x4

2022 Aralık ayı 624.500 Türk Lirası

2023 Ocak ayı 649.000 Türk Lirası

Essential TCe 150 bg EDC

2022 Aralık ayı 628.000 Türk Lirası

2023 Ocak ayı 656.900 Türk Lirası

Journey TCe 150 bg EDC

2022 Aralık ayı 674.900 Türk Lirası

2023 Ocak ayı 704.000 Türk Lirası

Essential Blue dCi 115 bg 4x4

2022 Aralık ayı 691.900 Türk Lirası

2023 Ocak ayı 721.900 Türk Lirası

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