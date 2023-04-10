Arabasına benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat! 15 Mayıs'a kadar indirimli olacak: Yakıtını oradan alan yaşadı!

Bugün aracı olanlar için önemli bir duyuru yapıldı. Yapılan açıklamada, akaryakıt ve otogazda puanlarla indirim yapılacağı belirtildi. Bu fırsatı kaçırmayın! İşte ayrıntılar... Ziraat Bankası'nın son duyurusuna göre, 1 Nisan - 15 Mayıs 2023 tarihleri arasında Bankkart'ınız ile anlaşmalı akaryakıt istasyonlarında yapacağınız dördüncü 250 TL ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamanızda 75 TL Bankkart Lira kazanabilirsiniz. Bu puanları bir sonraki yakıt alımında kullanarak toplam tutardan 75 TL indirim elde edebilirsiniz. Tek seferde yapılan harcamalar için geçerli olan bu kampanya, Bankkart POS'undan farklı günlerde kullanılabilir.
SON GÜN 15 MAYIS
Ziraat Bankası'nın düzenlediği kampanya 1 Nisan - 15 Mayıs 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyaya katılmak için Bankkart Mobil veya bankkart.com.tr üzerinden başvuru yapmalısınız. Anlaşmalı akaryakıt istasyonlarında yapılan dördüncü 250 TL ve üzeri harcamalarda 75 TL Bankkart Lira kazanabilirsiniz. Bir müşteri, kampanya kapsamında en fazla 75 TL Bankkart Lira kazanabilir ve işlemler Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde ve Bankkart POS'undan yapılmalıdır. ZİRAAT BANKASI KAMPANYA DETAYLARINI DUYURDU
Ziraat Bankası, bir işyerinde aynı gün içinde yapılan sadece ilk işlemin kampanyadan faydalanabileceği bir kampanya düzenledi. Kampanya, kredi kartı ve banka kartı özelliklerine sahip müşterileri kapsıyor ancak Bankkart Ücretsiz kartlar kampanyaya dahil değil. Kampanyaya sadece asıl kart sahibi müşteriler katılabilir ve kazanılan Bankkart Liraları 22 Mayıs 2023 tarihinde yüklenecektir. Ancak, Bankkart Ücretsiz ile yapılan işlemler kampanyaya dahil olmayacak ve kampanya dönemi boyunca iptal/geri iade edilen işlemler sonucu verilen Liralar geri alınacaktır. Müşterinin Bankkart Kumbara'sında yeterli Bankkart Lirası bulunmaması durumunda kalan tutar hesap özetinde borç olarak gösterilecektir. Kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler, bu detayları göz önünde bulundurarak hareket edebilirler.
Kampanyanın detaylarına Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.