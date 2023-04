Arabasına benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat! Dev zam açıklandı: İşte yeni fiyatı!

GÜNCEL LİTRE FİYATLARI





Brent petrol ve dolar endeksine bağlı olarak artan eğilimleri nedeniyle akaryakıt fiyatları her geçen gün yükseliyor. Bu durum, akaryakıt almak isteyen vatandaşlar için son çıkış uyarısı yapıldığını gösteriyor. Bugünün benzin, motorin ve LPG fiyatlarına dair bilgiler de açıklandı. Dünya piyasalarındaki pandemi ve Rusya-Ukrayna savaş krizleri gibi gelişmelerin yanı sıra, ABD'deki %5'lik enflasyon artışı ve dolardaki ani yükseliş ülkemizde akaryakıt fiyatlarının artmasına neden oldu.Benzin, dizel ve LPG kullanan araç sahiplerine uyarı yapılarak, litre fiyatına zam geldiği bildirildi. Akaryakıt fiyatlarındaki ani yükseliş nedeniyle istasyonlardaki tabelalarda 20 seviyelerinin altına inilemedi. Bu nedenle, milyonlarca araç sahibi her gün fiyatları takip ederek yola çıkmadan önce haberlere bakıyor. Brent petroldaki hareketlilik nedeniyle her geçen gün artan akaryakıt fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye'de istasyon tabelalarında yenileniyor.Bayram yaklaştıkça milyonlarca insan, tatil ve seyahat planları için hazırlıklarına devam ederken, akaryakıt fiyatları da dikkatle takip ediliyor. Bugünkü fiyatlar ise şu şekildedir: BENZİN: 1 litre fiyatı 22.46 TL MOTORİN: 1 litre fiyatı 21.09 TL LPG: 1 litre fiyatı 10.25 TL Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) paylarının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı hesaplanarak belirlenir. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı belirlenir. Bu nedenle, dünya piyasalarındaki hareketlilik, dolardaki dalgalanmalar ve diğer faktörler, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde etkili olur.