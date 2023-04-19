Arabasına bu kartla yakıt alanlara çok sevinecek! 200 TL para iadesi yapılıyor

Ramazan Bayramı öncesinde kampanya haberi gelirken TEB 200 TL hediye edileceği duyuruldu. 200 TL akaryakıt indirimi için yapılması gerekenler ve kimlerin bu kampanyadan başvurulabileceği merak konusu oldu. Akaryakıt indirimiyle beraber TEB kampanyası 200 TL bonus için tüm şartlar...
TEB AKARYAKIT KAMPANYA ŞARTLARI-5 Mayıs 2023 tarihine kadar kazanılan bonuslar hesaplara aktarılır.
-Kampanya yalnızca akaryakıt ve otogaz alımlarında geçerlidir. -Kazanılan bonuslar 19 Mayıs 2023 tarihine kadar kullanılabilir.
-Müşteri bazlı olan kampanya için ek kart ile yapılan harcamalarda asıl kart kazanılan bonuslar gönderilir. -Bonus özellikleriyle bireysel kredi kart sahipleri katılım sağlar. -Sanal kart, sade kart, banka kart, ticari kartler kampanya içerisinde olur. -Yalnızca yurt içi harcamaları kampanyaya dahil olur.