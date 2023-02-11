Arabasına kasko yaptıracaklara İslam Memiş'ten altın sır: Ucuz kaskonun gizli formülünü açıkladı!

İslam Memiş tarafından kaleme alınan "Ucuz Kasko Nasıl Yaptırılır?" başlıklı köşe yazısı bu haber üzerinden okunabilir. Yazı, kasko yaptırmayı kolaylaştırmak için birçok ipucu ve tüyoyu kapsamaktadır. Yazı, kasko fiyatlarının ne kadar olduğunu ve ne gibi faktörlere bağlı olduğunu açıklamaktadır. Yazı, kasko yaptırmak için hangi sigorta şirketini tercih etmenin daha iyi olacağına değinmektedir. Yazı, kasko yaptırmanın nasıl daha ekonomik hale getirilebileceğini de açıklamaktadır. İSLAM MEMİŞ: UCUZ KASKO NASIL YAPTIRILIR?
Kasko ve sigorta fiyatları, araç fiyatlarının yükselmesi, enflasyon ve kurun artması sebebiyle uçtu. Şikâyetler her geçen gün artmaya devam ediyor. Son iki yıldır herkesin galericilik yapması, araç fiyatlarında köpüğün artması da etkili oldu. Dolayısıyla, önümüzdeki bir yıl aracın ve hasarın maliyet artışını da göz önünde bulundurmamız gerek. Türkiye'de yapılan kaskoların yüzde 95'i genişletilmiş kasko ile korunmaktadır. Ana teminatlar olan çarpma, çarpışma, yanma, çalınma olmadan zaten kasko da olmaz. Kasko seçeneklerini ve yurt dışı ithal parçaların döviz kurundan sebep maliyet risklerini göz önünde bulundurmak çok önemlidir.