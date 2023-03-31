Arabasına kasko yaptırmak isteyenler dikkat! Bunu yapanlar yarı fiyatını ödeyecek: Son gün geldi çattı!

Araç sahipleri için önemli bir haber
duyuruldu. Henüz sigortasını yenilemeyenlerin dikkatine! Kampanya dönemince %50 kasko kapsamında indirim yapılacak.
Araç sahipleri için fırsat günleri devam ediyor. Sigorta ödemesinin Yapı kredi
müşteri hesabı üzerinden yapılması durumunda her zaman puan verilmektedir. Poliçe oluşturma sürecinde sunulan %50 indiriminden yararlanmak isteyenlerin belirli şartları sağlaması gerekmektedir. Yapı Kredi mobil uygulaması, çağrı merkezi veya online ofis üzerinden yapılan poliçe başvurularında indirim uygulanmaktadır.
YÜZDE 25 MESLEK İNDİRİMİ
Sigorta oluşturmaya ek olarak, sürücü için indirimler, promosyon olmayanların transferi veya yüzde 50'ye kadar iş indirimi gibi çeşitli seçenekler uygundur. Türk askeri personeli ve eşleri, öğretmenler, üniversite öğretim üyeleri, polisler ve hakimler için meslek indiriminin %25'ine kadar ek indirim sağlanmaktadır.
KASKODA %50 İNDİRİM KAMPANYASI
Araç sahiplerine yönelik Yapı Kredi kampanyası 31 Mart 2023 tarihinde sona eriyor. Kasko yaptıran müşteriler için geçerlidir. Banka ayrıca önceki bir araç için geçerli bir sigorta veya tazminat indirimini destekler.
KAMPANYAYA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Yapı Kredi kartlı kasko indirim kampanyasının detayları belli oldu. Yüzde 10'a kadar olan hediyeler, sigortanın brüt ödemesinin üzerinde gösterilir. İşlemler sadece Yapı Kredi mobil uygulamasının Sigorta menüsünden yapılabilmektedir. Trafik sigortası için başvurabilirsiniz. Yapı Kredi'ye özel olarak hayata geçirilen trafik kazalarında %50 indiriminden yararlanmak isteyenlerin kampanya şartlarını dikkatli bir şekilde takip etmesi gerekmektedir.
KASKODA %50 İNDİRİM KAMPANYASI AYRINTILARI
Kampanya her müşteri için ayrı ayrı değerlendirilir. Bu kasko ekranında yapılmayı bekleyen poliçelerle sınırlıdır. Kampanya süresince müşteriler ayda bir kez yararlanacaktır. Ocak, Şubat ve Mart ayları arasında satın alınan sigorta poliçeleri, kampanya döneminde puan toplamak isteyenler için geçerlidir. Puanlar zamanında kullanılmazsa hesaptan düşülür.