









TRAFİK SİGORTASINDA YENİ DÖNEM







Arabasına trafik sigortası yaptıracak olanlar dikkat! Sistem değişti: Artık buna göre yapılacak! Trafik sigortaları için yeni bir dönem başlatılacak. Mayıs ayında primler yükselecek! Hasarlı sürücü ve hasarsız sürücü olarak yeni bir dönem başlayacak. İşte merak edilen yeni prim sisteminin detaylar...Trafik sigortası için önemli değişikler ve yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. 26 milyon araç sahibini ilgilendiren haberdeki uygulamanın başlangıç tarihi ise mayıs ayı. Prim ödemeleri artacak, hasarlı sürücü hasarsız sürücü olarak belirli ayrımlar yapılacak. Trafik sigortasında oluşturulan yeni düzenlemelerde neler olup olmadığı merak ediliyor. İşte bir çok sürücüyü ilgilendiren trafik sigortasında yeni düzenlemeler ve diğer ayrıntılar...Yeni düzenleme için başlangıç tarihi mayıs ayı. Yeni sigorta döneminde hasarlı sürücü ve hasarsız sürücü de diye ayrım olacak. 26 milyon vatandaşı, araç sürücünü ilgilendiren sigortanın detaylar... Bunda eski uygulamada, sigorta şirketleri trafik sigortası primlerini her ay, öndeki ay için % 4.75 oranıyla artırabiliyordu. Bu hakka sahipti. 1 Mayıs tarihinden sonra ise bu oran % 2’ye kadar indirildi. Böylelikle sene sonu için sigorta priminde % 16’lık bir artış yaşandı. Bu nedenle de 1 Mayıs tarihinde , sigorta şirketleri için, nisan ayındaki trafik sigortası primlerinde bir kerecik olmak üzere % 5'lik artış yapma hakkı tanınmış oldu.