Arabasına yakıt alacaklar bu habere baksın! Akıllara zarar indirim: 20 TL düşüş var!

BENZİN, MOTORİN, LPG ALACAK HERKES İÇİN GEÇERLİ İNDİRİM MÜJDESİ: 20 TL BİRDEN DÜŞECEK!







AKARYAKIT KAMPANYASI AÇIKLAMASI;

Ekonomik olarak zorlu süreçten geçtiğimiz bu dönemde petrol fiyatlarında yaşanılan değişkenlikler de vatandaşın ekonomisine ister istemez yansıyor. Bu durum için petrol ofisinden araç sahibi olanları sevindirecek bir haber geldi. Detaylar haberimiz de…Benzin, motorin ve LPG alacak sürücüler için duyurular yapıldı. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle kampanya yakından takip edilecektir. Kampanya Petrol Ofisi tarafından duyuruldu. Petrol Ofisi kampanya başlattığını duyurdu. Kampanya açıklamasında Mobil Pay Pass ile ilk defa 500 TL ve üzeri akaryakıt alımında 20 TL Plus Puan kazanırsın.Mobil ödemeli kart ile 500 TL ve üzeri benzin almak ve 20 TL Plus puan kampanyasından faydalanmak için mobil uygulamada kayıtlı olan plaka numarasının online kullanılan kredi kartı ile eşleşmesi gerekmektedir. Mobil Öde-Öde sistemi ile benzin alın. Kampanya, kampanyaya katılan Petrol Ofisi istasyonlarından ve Mobil Öde&Pass üyelerinden yapılacak akaryakıt alımlarında geçerlidir. Kampanya dahilin de her bir kullanıcı en fazla 20 TL tutarında ek positive puan toplayabilirler. Promosyon kapsamında aynı gün ve aynı istasyonda yapılan ilk işlem promosyon kapsamında değerlendirilecektir. 100 Positive Puan 1 TL değerinde yakıta denk gelmektedir. Kampanyada biriken puanlar anında yüklenecek ve yalnızca kampanyaya katılan ve Positive Card üyesi olan Petrol Ofisi akaryakıt istasyonlarından 15 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacak akaryakıt alımlarında geçerlidir. Bu promosyon başka bir Petrol Ofisi promosyonu ile birleştirilemez. Petrol Ofisi, gerektiğinde kampanyayı durdurma ve değiştirme hakkını saklı tutar.