Arabasına yakıt alacaklara kötü haber! 00.00'dan sonra tabelalar değişiyor: Akaryakıta dev zam açıklandı

Dünya piyasalarının oynaklığı ve döviz kurlarının yükselişi veya düşüşü; yakıt fiyatlarını düşürür. Bunun üzerine vatandaşlar sıvılaştırılmış gaz, benzin ve motorin fiyatlarını anlık olarak takip ederek bilgi almak istedi. Gezi haberi mahalleliyi şok etti! İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...
Benzin fiyatları resmi olarak tarihi bir yüksekliğe ulaştı! Geçen hafta motorine yapılan zam sonrası gözler iki yıldır artmayan benzine çevrildi ve benzin için beklenen haber geldi. Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre 30 Mart bu akşam doğalgaza 81 kuruş zam yapılacak! Motorin fiyatında henüz bir artış veya düşüş olmadı. Motorin fiyatlarını aşan benzini gören araç sahipleri resmen mahvoldu! Bugünlerde benzin fiyatları ne kadar? İşte detaylar…
İstanbul Anadolu Yakası:
• Benzinin litre fiyatı 21,31 Türk Lirası • Motorinin litre fiyatı 20,44 Türk Lirası • LPG litre fiyatı 11,79 Türk Lirası İstanbul Avrupa Yakası: • Benzinin litre fiyatı 21,36 Türk Lirası • Motorinin litre fiyatı 20,5 Türk Lirası • LPG litre fiyatı 12,05 Türk Lirası Ankara Akaryakıt Fiyatları: • Benzinin litre fiyatı 21.73 Türk Lirası • Motorinin litre fiyatı 20,89 Türk Lirası • LPG litre fiyatı 11,99 Türk Lirası İzmir Akaryakıt Fiyatları: • Benzinin litre fiyatı 21,73 Türk Lirası • Motorinin litre fiyatı 20,95 Türk Lirası • LPG litre fiyatı 11,84 Türk Lirası LPG, benzin ve motorin fiyatlarının belirlenmesinde büyük paya sahip olan Brent petrol 78,67 Türk Lirasından alıcısını buluyor.