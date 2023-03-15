EKONOMİ
15 Mart 2023 - 14:35

Arabasına yakıt alacaklara müjdeli haber! Sevinçten havaya uçuran indirim açıklandı: 00.00'dan sonra listeye bakın!

Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber geldi. Motorinde ne kadar indirim olacak? İşte detaylar...

EKONOMİ
15 Mart 2023 - 14:35
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Arabasına yakıt alacaklara müjdeli haber! Sevinçten havaya uçuran indirim açıklandı: 00.00'dan sonra listeye bakın!
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Döviz kurundaki değişiklikler ile brent petrol tutarlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında değişiklik yaşanmakta. Araba sahiplerini yakından ilgilendiren motorin fiyatlarında tekrar değişiklik söz konusu.

akaryakıt

Brent Petrol ne kadar oldu?



Sektörde yer alan kaynaklardan gelen bilgiler çerçevesinde; artış ve düşüşlerin süregeldiği fiyatlar konusunda iyi bir haber geldi. Brent Petrol'de 80 dolar seviyesinde düşüş meydana geldi.

Bu durumla birlikte gece sularından itibaren motorin grubunda 71 kuruşluk düşüş bekleniyor. Benzin konusunda ise bir değişiklik yok. Motorin adına gece sularından itibaren beklenen indirim söz konusu. Motorin için 71 kuruş zam öngörüsü var. Benzin için artış veya düşüş görülmedi. Vatandaşlar, beklentilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merakla bekliyor.

Akaryakıtlar ne kadardan satılmakta?

İstanbul'da 1 litre motorin yaklaşık 21.59 lira, 1 litre benzin ise yaklaşık 20.48 lira. Gece sularında motorinde indirim gerçekleşirse bu fiyatlar da değişecektir.

İndirimin gerçekleşmesi durumunda; İstanbul'da 60 litrelik depoya sahip bir aracın deposu 295 liraya dolmaktayken bu tutar 252 liraya düşecek. Yani 45 liralık bir düşüş yaşanacak.

Vatandaşlar akaryakıtlarda meydana gelecek indirim haberlerini dört gözle beklemekte.

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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