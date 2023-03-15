Arabasına yakıt alacaklara müjdeli haber! Sevinçten havaya uçuran indirim açıklandı: 00.00'dan sonra listeye bakın!

Döviz kurundaki değişiklikler ile brent petrol tutarlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında değişiklik yaşanmakta. Araba sahiplerini yakından ilgilendiren motorin fiyatlarında tekrar değişiklik söz konusu.
Brent Petrol ne kadar oldu?
Sektörde yer alan kaynaklardan gelen bilgiler çerçevesinde; artış ve düşüşlerin süregeldiği fiyatlar konusunda iyi bir haber geldi. Brent Petrol'de 80 dolar seviyesinde düşüş meydana geldi. Bu durumla birlikte gece sularından itibaren motorin grubunda 71 kuruşluk düşüş bekleniyor. Benzin konusunda ise bir değişiklik yok. Motorin adına gece sularından itibaren beklenen indirim söz konusu. Motorin için 71 kuruş zam öngörüsü var. Benzin için artış veya düşüş görülmedi. Vatandaşlar, beklentilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merakla bekliyor.